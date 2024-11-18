Лак для волосся на номерах: ефективний водійський лайфхак чи прямий шлях до штрафу

Досвідчені автомобілісти знають чимало різних лайфхаків, що мають на меті полегшити їх щоденну рутину. Одним з них є нанесення на номерні знаки лаку для волосся. Для чого водії використовують цей лайфхак та чи справді він працює?

Для чого використовують цей метод?

Ідею з нанесенням лаку для волосся на номери українські водії перехопили у європейців. Адже камери фотофіксації на автошляхах країн Європи з’явилися значно раніше, ніж в Україні.

Автомобілісти, що використовують цей метод, переконані: лак для волосся, завдяки притаманному йому відблиску, не дозволить камері чітко зафіксувати номери. Начебто фотографія вийде розмитою і визначити на ній номер машини буде неможливо.

Чи працює лак для волосся?

Експерти стверджують, що ефективність лаку для волосся у справі порятунку від штрафу – це звичайнісінький міф. Сучасні камери фотофіксації, що працюють на українських дорогах, в 95% випадків можуть визначити номер автівки. Вони дуже точні і несприятливі до більшості лайфхаків.

Таким самим неправдоподібний міфом є і твердження про те, що компакт-диск на лобовому склі завадить поліцейському радару визначити швидкість машини. Насправді диск не відбиває радарних хвиль і жодним чином не впливає на показники пристрою. Тож цей лафхак теж не врятує від можливого штрафу.

Які лайфхаки можна використовувати?

Будь-яка спроба водія закрити номери чи зробити так, щоб камера чи поліція не могли їх розпізнати, вважається правопорушенням. За це можна не лише отримати штраф, а й позбутися прав та навіть автівки. Тож яким би лайфхаком ви не скористались, це може призвести до сумного фіналу.

Єдиний ефективний спосіб уникнути покарання – не порушувати ПДР. Безпечна їзда без перевищення швидкості не лише заощадить вам кошти та збереже права, а й убезпечить інших учасників дорожнього руху.