Лак для волосся на номерах: ефективний водійський лайфхак чи прямий шлях до штрафу
Для чого українські автомобілісти використовують цей дивний метод та чи працює він?
Досвідчені автомобілісти знають чимало різних лайфхаків, що мають на меті полегшити їх щоденну рутину. Одним з них є нанесення на номерні знаки лаку для волосся. Для чого водії використовують цей лайфхак та чи справді він працює?
Для чого використовують цей метод?
Ідею з нанесенням лаку для волосся на номери українські водії перехопили у європейців. Адже камери фотофіксації на автошляхах країн Європи з’явилися значно раніше, ніж в Україні.
Автомобілісти, що використовують цей метод, переконані: лак для волосся, завдяки притаманному йому відблиску, не дозволить камері чітко зафіксувати номери. Начебто фотографія вийде розмитою і визначити на ній номер машини буде неможливо.
Чи працює лак для волосся?
Експерти стверджують, що ефективність лаку для волосся у справі порятунку від штрафу – це звичайнісінький міф. Сучасні камери фотофіксації, що працюють на українських дорогах, в 95% випадків можуть визначити номер автівки. Вони дуже точні і несприятливі до більшості лайфхаків.
Таким самим неправдоподібний міфом є і твердження про те, що компакт-диск на лобовому склі завадить поліцейському радару визначити швидкість машини. Насправді диск не відбиває радарних хвиль і жодним чином не впливає на показники пристрою. Тож цей лафхак теж не врятує від можливого штрафу.
Які лайфхаки можна використовувати?
Будь-яка спроба водія закрити номери чи зробити так, щоб камера чи поліція не могли їх розпізнати, вважається правопорушенням. За це можна не лише отримати штраф, а й позбутися прав та навіть автівки. Тож яким би лайфхаком ви не скористались, це може призвести до сумного фіналу.
Єдиний ефективний спосіб уникнути покарання – не порушувати ПДР. Безпечна їзда без перевищення швидкості не лише заощадить вам кошти та збереже права, а й убезпечить інших учасників дорожнього руху.
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