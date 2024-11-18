Перелік професій, за якими буде найлегше знайти роботу в Польщі у 2025 році

В Польщі проживає дуже багато українців. Звісно, не всі вони працюють, адже, наприклад, серед мільйона зареєстрованих біженців, є великий відсоток дітей, пенсіонерів, вагітних, осіб з інвалідністю та інших осіб, які тимчасово, чи зовсім непрацездатні. Попри велику кількість українців в цій країні Польща все одно відчуває брак на ринку праці. Дуже багато наших співвітчизників покидають Польщу й переїжджають в інші країни, адже багато держав пропонують кращі заробітні плати й загалом умови праці. Польща вже проаналізувала, яких фахівців критично бракуватиме у 2025 році. Ці дані вже опубліковані в мережі.

Дослідження провела компанія Gremi Personal

Згідно з даними цієї компанії, польські роботодавці у 2025 році охоче працевлаштовуватимуть осіб, які готові будуть працювати на складах. Мова про склади з одягом, медикаментами, різноманітними деталями та запчастинами. Також потреба буде й у фахівцях, які готові працювати на харчових виробництвах й, наприклад, пакувати снеки, оливки, напівфабрикати тощо. При цьому від пошуковців не вимагатимуть ні досвіду, ні знання мови.

Також великий брак спостерігається на вакансії водія навантажувача. Такі навантажувачі часто курсують на великих складах. Переважно подібні посади обіймають чоловіки, але останніми роками все частіше працевлаштовуються й жінки. Все через брак чоловіків й війна в Україні та закриті кордони — це чи не найголовніша причина. У 2025 році, кажуть експерти, жінок все частіше запрошуватимуть на цю вакансію. Середня зарплата такого водія становить 4500-6000 злотих.

Є й вакансії для дипломованих спеціалістів

Польські роботодавці охоче працевлаштують й українців на більш престижні посади. Наприклад, польські компанії шукають фінансистів, бухгалтерів, також є велика потреба у кваліфікованих медичних працівниках. Щоправда, у всіх цих випадках потрібен підтверджений диплом, та знання мови. Зарплата офісних працівників, як от бухгалтер, менеджер з продажу, чи фінансист в Польщі варіюється в межах 14 000-16 000 злотих.