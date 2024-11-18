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Перелік професій, за якими буде найлегше знайти роботу в Польщі у 2025 році

Карел Тетяна18.11.2024
Польща

В Польщі проживає дуже багато українців. Звісно, не всі вони працюють, адже, наприклад, серед мільйона зареєстрованих біженців, є великий відсоток дітей, пенсіонерів, вагітних, осіб з інвалідністю та інших осіб, які тимчасово, чи зовсім непрацездатні. Попри велику кількість українців в цій країні Польща все одно відчуває брак на ринку праці. Дуже багато наших співвітчизників покидають Польщу й переїжджають в інші країни, адже багато держав пропонують кращі заробітні плати й загалом умови праці. Польща вже проаналізувала, яких фахівців критично бракуватиме у 2025 році. Ці дані вже опубліковані в мережі.

Дослідження провела компанія Gremi Personal

Згідно з даними цієї компанії, польські роботодавці у 2025 році охоче працевлаштовуватимуть осіб, які готові будуть працювати на складах. Мова про склади з одягом, медикаментами, різноманітними деталями та запчастинами. Також потреба буде й у фахівцях, які готові працювати на харчових виробництвах й, наприклад, пакувати снеки, оливки, напівфабрикати тощо. При цьому від пошуковців не вимагатимуть ні досвіду, ні знання мови.

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Також великий брак спостерігається на вакансії водія навантажувача. Такі навантажувачі часто курсують на великих складах. Переважно подібні посади обіймають чоловіки, але останніми роками все частіше працевлаштовуються й жінки. Все через брак чоловіків й війна в Україні та закриті кордони — це чи не найголовніша причина. У 2025 році, кажуть експерти, жінок все частіше запрошуватимуть на цю вакансію. Середня зарплата такого водія становить 4500-6000 злотих.

Є й вакансії для дипломованих спеціалістів

Польські роботодавці охоче працевлаштують й українців на більш престижні посади. Наприклад, польські компанії шукають фінансистів, бухгалтерів, також є велика потреба у кваліфікованих медичних працівниках. Щоправда, у всіх цих випадках потрібен підтверджений диплом, та знання мови. Зарплата офісних працівників, як от бухгалтер, менеджер з продажу, чи фінансист в Польщі варіюється в межах 14 000-16 000 злотих.

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Карел Тетяна18.11.2024
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