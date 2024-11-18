Перечень профессий, по которым будет легче всего найти работу в Польше в 2025 году

В Польше проживает очень много украинцев. Конечно, не все они работают, ведь, например, среди миллиона зарегистрированных беженцев есть большой процент детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и других лиц, которые временно или совсем нетрудоспособны. Несмотря на большое количество украинцев в этой стране, Польша все равно испытывает нехватку на рынке труда. Очень многие наши соотечественники покидают Польшу и переезжают в другие страны, ведь многие государства предлагают лучшие заработные платы и в целом условия труда. Польша уже проанализировала, каких специалистов будет критически не хватать в 2025 году. Эти данные уже опубликованы в сети.

Исследование провела компания Gremi Personal

Согласно данным этой компании, польские работодатели в 2025 году охотно будут трудоустраивать лиц, готовых работать на складах. Речь о складах с одеждой, медикаментами, разнообразными деталями и запчастями. Также потребность будет и в специалистах, готовых работать на пищевых производствах и, например, паковать снеки, оливки, полуфабрикаты и т.д. При этом от поисковиков не потребуют ни опыта, ни знания языка.

Также большая нехватка наблюдается на вакансии водителя погрузчика. Такие погрузчики часто курсируют на больших складах. В основном подобные должности занимают мужчины, но в последние годы все чаще трудоустраиваются и женщины. Все из-за нехватки мужчин и война в Украине, а также закрытые границы — это едва ли не самая главная причина. В 2025 году, говорят эксперты, женщин все чаще будут приглашать на эту вакансию. Средняя зарплата такого водителя составляет 4500-6000 злотых.

Есть и вакансии для дипломированных специалистов

Польские работодатели с удовольствием трудоустроят и украинцев на более престижные должности. Например, польские компании ищут финансистов, бухгалтеров, также есть большая потребность в квалифицированных медицинских работниках. Правда во всех этих случаях требуется подтвержденный диплом и знание языка. Зарплата офисных работников, таких как бухгалтер, менеджер по продажам или финансист в Польше варьируется в пределах 14 000-16 000 злотых.