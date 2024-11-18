Дополнительные 2361 гривен до конца военного положения: кто будет получать ежемесячно такую ​​доплату?

Во время войны в Украине очень многие уязвимые категории населения получили разнообразные доплаты. Часто это разовая помощь или рассчитана на несколько месяцев. Финансируют эти выплаты в основном благотворительные организации, отечественные и международные фонды, а также государство. К примеру, сейчас стало известно о доплате в размере 2 361 гривен, которую будут получать проживающие в зоне отчуждения пенсионеры.

Речь о Чернобыле

Речь о пенсионерах, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Доплата в размере 2361 гривну будет начисляться таким лицам каждый месяц вплоть до окончания военного положения. Это уже предусмотрено в проекте бюджета на 2025 год. Оттуда и стало известно, что такая доплата вообще планируется. Под нее будут подпадать не все без исключения проживавшие пенсионеры или живущие в зоне отчуждения. Речь только о тех, кто там жил, и живет по сей день и имеет соответствующую регистрацию. Если лицо переезжало, а затем возвращалось, или выехало и изменило место регистрации, то эта выплата начисляться не будет.

Что еще известно о выплатах в 2025 году?

Проект государственного бюджета на 2025 год — это то, над чем больше всего работают нардепы. У них постоянно возникают споры по поводу разных вопросов. На днях стало известно, что в 2025 году без премий и повышения зарплат останутся судьи и прокуроры. Также, согласно проекту, в Украине не будет пенсий более 24 000 гривен. Такие пенсии к слову получают те же прокуроры, а еще чиновники, нардепы, и точно не рядовые украинцы. Что касается простых граждан, то для них тоже есть новости и они не утешительны. Минимальную пенсию и зарплату в 2025 году планируют заморозить из-за нехватки средств в бюджете. Если экономическая ситуация изменится, то и эту заморозку отменят.