Додаткових 2361 гривень до кінця воєнного стану: хто отримуватиме щомісяця таку доплату?

Під час війни в Україні дуже багато вразливих категорій населення отримали різноманітні доплати. Часто це разова допомога, або розрахована на кілька місяців. Фінансують ці виплати здебільшого благодійні організації, вітчизняні та міжнародні фонди, а також держава. Наприклад, зараз стало відомо про доплату у розмірі 2 361 гривні, яку отримуватимуть пенсіонери, що проживають у зоні відчуження.

Мова про Чорнобиль

Мова про пенсіонерів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Доплата розміром у 2361 гривню буде нараховуватись таким особам кожного місяця аж до закінчення воєнного стану. Це вже передбачено у проєкті бюджету на 2025 рік. Власне звідти й стало відомо, що така доплата взагалі планується. Під неї підпадатимуть не всі без виключення пенсіонери, що проживали, чи живуть в зоні відчуження. Мова лише про тих, хто там жив, і живе по сьогодні та має відповідну реєстрацію. Якщо особа переїжджала, а потім поверталася, або ж виїхала й змінила місце реєстрації, то ця виплата нараховуватись не буде.

Що ще відомо про виплати у 2025 році?

Проєкт державного бюджету на 2025 рік — це наразі те, над чим найбільше працюють нардепи. В них постійно виникають суперечки з приводу різних питань. Днями стало відомо, що у 2025 році без премій та підвищення зарплат залишаться судді й прокурори. Також, згідно з проєктом, в Україні не буде пенсій більших ніж 24 000 гривень. Такі пенсії до слова отримують ті ж прокурори, а ще чиновники, нардепи, і точно не пересічні українці. Щодо простих громадян, то для них теж є новини й вони не втішні. Мінімальну пенсію та зарплату у 2025 році планують заморозити через брак коштів у бюджеті. Якщо економічна ситуація зміниться, то й цю “заморозку” скасують.