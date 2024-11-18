Скільки відкладати щомісяця та у якій валюті зберігати: експерт озвучив правила формування фінансової «подушки безпеки»

Наявність так званої фінансової «подушки безпеки» на випадок непередбачуваних обставин вкрай важлива, особливо в наш буремний час. Саме тому потрібно регулярно відкладати частину свого доходу, а ще краще – переводити кошти у іноземну валюту, щоб заощадження не знецінилися. Яку суму варто відкладати з кожної зарплати та в якій валюті тримати свої заощадження? На ці питання відповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Скільки потрібно відкладати щомісяця?

Економіст стверджує, що назвати точну суму щомісячних заощаджень вкрай складно. Адже вона безпосередньо залежить від доходів людини та її особистих обставин.

Зазвичай радять відкладати близько 20% місячного доходу. Та якщо при зарплаті 20 тис грн це видається цілком можливим, то для людей, що живуть на мінімалку у 8 тис грн це неабиякий викликвик.

Саме тому Олексій Плотніков радить спершу сплатити комуналку та розрахувати свої витрати на харчування, ліки й інші покупки. А те, що залишиться, відкласти в бік та не витрачати без крайньої потреби.

У якій валюті тримати заощадження?

Що стосується зберігання грошей, тут економіст радить не робити ставку на одну валюту. Більшу частину суми справді краще тримати в доларах, адже на сьогоднішній день це найстабільніша валюта в світі. При цьому 20-30% можна перевести у євро, а ще по 5-10% – у англійські фунти та швейцарські франки, які також залишаються в топі надійності.

При цьому більшість експертів радить невелику частину своїх заощаджень зберігати у гривні. Може статися так, що вам терміново знадобляться гроші і не буде можливості швидко їх обміняти. Варто також додати, що гривневу частину краще тримати у готівці, щоб у разі вимкнення світла, коли термінали та банкомати не будуть працювати, кошти завжди були у вільному доступі.