По 1000 гривен всем украинцам: правительство обнародовало детали

Начиная с 1 декабря каждый гражданин Украины сможет получить тысячу гривен. Эти средства предназначены для оплаты товаров и услуг, которые производятся в нашей стране. Такое решение было принято Правительством во время заседания 15 ноября, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что программа распространяется на всех украинцев, независимо от возраста. То есть, как взрослые, так и дети смогут воспользоваться этой финансовой поддержкой. Для детей выплату сможет оформить один из родителей. Эту государственную инициативу назвали «Зимняя еПоддержка».

Главная цель программы «Зимняя еПоддержка» – это комплексная помощь украинцам и экономике страны. В частности, она направлена на:

Поддержку семейных бюджетов. Граждане смогут использовать полученные средства для закупки необходимых товаров и услуг, таких как лекарства, одежда, продукты питания, оплату коммунальных услуг и тому подобное.

Стимулирование отечественного производства. Средства будут направлены на поддержку украинских предприятий, производящих товары и предоставляющих услуги, тем самым способствуя развитию экономики страны.

Консолидацию общества. Программа предусматривает возможность перечисления части средств на поддержку Вооруженных Сил Украины и волонтерских организаций, что способствует укреплению единства украинского народа.

Правительство Украины работает над тем, чтобы как можно быстрее разработать детальный порядок получения выплат и перечень товаров и услуг, на которые можно будет их потратить. Эта информация будет обнародована в ближайшее время, в частности, будут определены конкретные шаги для получения выплат и перечень учреждений, где можно будет рассчитаться полученными средствами.

Как украинцы восприняли эту инициативу

На самом деле мнения украинцев разделились. Одни довольны небольшим подарком от государства. Другие – возмущены. Люди убеждены, что инициатива является неуместной и неудачной. В 2025 году размер прожиточного минимума и заработных плат не будут пересматривать. В условиях дефицита государственного бюджета предложение раздать людям по 1000 гривен выглядит очень неудачным.