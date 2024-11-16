По 1000 гривень всім українцям: уряд оприлюднив деталі

Починаючи з 1 грудня кожен громадянин України матиме змогу отримати тисячу гривень. Ці кошти призначені для оплати товарів та послуг, які виробляються в нашій країні. Таке рішення було ухвалено Урядом під час засідання 15 листопада, за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що програма поширюється на всіх українців, незалежно від віку. Тобто, як дорослі, так і діти зможуть скористатися цією фінансовою підтримкою. Для дітей виплату зможе оформити один з батьків. Цю державну ініціативу назвали “Зимова єПідтримка”.

Головна мета програми “Зимова єПідтримка” – це комплексна допомога українцям та економіці країни. Зокрема, вона спрямована на:

Підтримку сімейних бюджетів. Громадяни зможуть використовувати отримані кошти для закупівлі необхідних товарів та послуг, таких як ліки, одяг, продукти харчування, оплату комунальних послуг тощо.

Стимулювання вітчизняного виробництва. Кошти будуть спрямовані на підтримку українських підприємств, що виробляють товари та надають послуги, тим самим сприяючи розвитку економіки країни.

Консолідацію суспільства. Програма передбачає можливість перерахування частини коштів на підтримку Збройних Сил України та волонтерських організацій, що сприяє зміцненню єдності українського народу.

Уряд України працює над тим, щоб якнайшвидше розробити детальний порядок отримання виплат та перелік товарів і послуг, на які можна буде їх витратити. Ця інформація буде оприлюднена найближчим часом.Зокрема, будуть визначені конкретні кроки для отримання виплат та перелік установ, де можна буде розрахуватися отриманими коштами.

Як українці сприйняли цю ініціативу

Насправді думки українців розділилися. Одні задоволені невеликим подарунком від держави. Інші — обурені. Люди переконані, що ініціатива є недоречною та невдалою. В 2025 році розмір прожиткового мінімуму та заробітних плат не будуть переглядати. В умовах дефіциту державного бюджету пропозиція роздати людям по 1000 гривень виглядає дуже невдалою.