Пухових буде як новий навіть після 10-го прання: експерти дали кілька корисних порад

Пуховик – це незамінний елемент зимового образу, який не тільки дарує тепло, але й дуже стильно виглядає. Однак цю річ дуже легко зіпсувати «неправильним» пранням. Якщо не дотримуватися певних правил – пух зіб’ється грудками, пуховик втратить форму і почне значно гірше гріти.

Як правильно прати пуховик?

Фахівці дали кілька порад, які допоможуть зберегти зовнішній вигляд та термічні властивості пуховика під час прання. Ось найважливіші з них:

Обирайте для прання пуховика найделікатніший режим вашої пральної машинки та найменшу кількість обертів на віджимання. Температура також повинна бути мінімальна – не більше 30 градусів. Тоді утеплювач не буде збиратись грудками, а матеріал не сяде. Замість прального порошку краще взяти гель для прання. При такій низькій температурі гранули порошку не розчиняться повністю і можуть залишити плями на матеріалі пуховика. Корисно буде також додати ще одне полоскання, щоб засіб для прання краще вимився з тканини і не залишив слідів чи розводів на тканині. Перед пранням не забудьте витягнути з кишень пуховика навушники, гроші та інші предмети. Деякі з них можуть при намоканні пустити фарбу і залишити плями на пуховику, чи навіть спричинити поломку пральної машинки. Незабудьте також застібнути всі блискавки, ґудзики та кнопки перед тим, як покласти пуховик у барабан. І остання але не менш важлива порада – покладіть у пралку разом із пуховиком кілька тенісних м’ячиків. Цей простий лайфхак допоможе уникнути скупчення пуху і рівномірно розподілити його по всій підкладці пуховика.

Дотримуючись цих нескладних порад ви зможете ще довго насолоджуватися теплом та комфортом, що дарує вам улюблений пуховик. Навіть після десятого прання він виглядатиме так, наче щойно з магазину.