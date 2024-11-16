Ціни на пальне знову злетять: в НБУ розповіли, до чого готуватсь українцям

Національний банк України попередив про значне здорожчання пального. За прогнозом регулятора до кінця 2024 року вартість бензину, дизелю та автогазу становитиме на 9% більше, ніж минулого року. Краще не стане навіть у 2025 році.

Чому дорожчає пальне?

Головною причиною здорожчання всіх видів пального в НБУ називають підвищення акцизу, яке мало місце ще у вересні. Вплив цього фактору поки що помітили лише власники автівок на газі. Адже через високі запаси бензину та дизелю на АЗС, ціни на ці види пального зросли не так сильно. Та тепер ці запаси на межі вичерпання, тож вартість дизелю, як і всіх видів бензину також незабаром попрямує угору.

Варто зазначити, що у 2025 році ціни на бензини, дизель та автогаз також не зупиняться. Адже з 1 січня в Україні в черговий раз підвищать акцизний податок на пальне. І навіть попри очікуване зниження цін на нафту, пальне в Україні наступного року навряд подешевшає.

Високі ціни на пальне потягнуть за собою здорожчання транспортних послуг, що своєю чергою вплине на вартість деяких поб утових товарів та продуктів харчування. Тож від підвищення акцизу постраждають не лише автовласники.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз сьогодні?

Згідно з даними Консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України зараз становлять:

бензин А-95 – 55,67 грн за літр;

А-95 преміум – 58,62 грн;

А-92 – 53,22 грн;

дизель –52,16 грн за літр;

автогаз –34,99 грн за літр.

Автомобілісти, які заправляються щодня, звісно вже почали помічати незначні зміни у вартості пального. Та поки крок зростання цін невеликий і становить лише кілька копійок. Наприклад з 14 по 15 листопада дизель здорожчав в середньому на 2 коп, автогаз – на 5 коп, а вартість бензинів навіть зменшилась на 1-2 коп.