Десятки тисяч українців залишилися без броні: причина – низька зарплатня

В Україні різко зменшилася кількість заброньованих чоловіків. Сталося це після проведення аудиту підприємств критичної інфраструктури, які мають право на бронювання своїх працівників. Близько 10% таких підприємств через порушення певних вимог втратили статус критичності. А їх працівники миттєво стали «легкою здобиччю» для військоматів.

Позбавили броні через низьку зарплату

Перевірка підприємств із категорії критичних, що завершилася 15 листопада, для деяких з них стала справжнім провалом. Найчастіша причина – зарплати заброньованих працівників. Вони виявилися значно нижчими за ті, щоб були заявлені під час оформлення статусу критичності та власне бронювання.

Такий невдалий аудит обернувся для десятків тисяч чоловіків втратою броні. Тепер вони відкриті до «пропозицій» військомату і можуть будь-якої хвилини опинитися на фронті.

Підприємствам, що пройшли перевірку також не радять розслаблятися. Адже щомісяця їм доведеться проходити контрольний аудит на відповідність усім вимогам до статусу критичності. Якщо компанія провалиться бодай за одним пунктом, заброньовані неї працівники дуже скоро опиняться у лавах ЗСУ.

Які компанії мають право бронювати працівників?

Щоб отримати статус критичності, підприємство повинно відповідати певним вимогам, зафіксованим законодавством України. А саме:

середня зарплатня у компанії має бути не меншою за 20 тис грн, що відповідає 2,5 мінімальним зарплатам;

воклад всіх заброньованих працівників повинен бути не меншим за цю суму;

компанія не повинна мати боргів за сплатою Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Після проведення аудиту підприємств критичної інфраструктури в Україні залишилося близько 1 млн заброньованих громадян. Однак з 1 грудня компанії знову зможуть подати заявки на бронювання, вже за оновленою процедурою. Подати таку заявку можна буде в тому числі через державний застосунок «Дія».

Натомість підприємства, що залишилися в списку критичних, мають перебронювати своїх працівників за новою процедурю. Зробити це потрібно до 28 лютого, тобто у таких компаній є понад 3 місяці фори.