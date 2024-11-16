В Україні почали штрафувати власників автівок із США: декого навіть позбавляють прав

В Україні деяких водіїв штрафують через походження їхніх автомобілів. Зокрема страждають власники вживаних «американців», що в останні роки стали особливо популярними серед наших співвітчизників. Виявляється, що адаптована під ринок США конструкція цих автомобілів суперечить деяким українським законам. Тож водії таких автівок ризикують бути оштрафованими і навіть втратити права.

Що не так з американськими машинами?

Як зазначають експерти, найбільшою проблемою американців є «неправильні» поворотники. У машинах, виготовлених для американського ринку, поворотники мають червоний колір. Адже саме такими є вимоги законодавства США.

Натомість в Україні світлові показчики повороту, згідно з ДСТУ, повинні бути жовтими. І хоч цей стандарт запровадили ще у 2017 році, багато водіїв не знали про це, аж поки їх не оштрафували.

Їзда із поворотниками не того кольору кваліфікується як експлуатація транспорту з технічними невідповідностями (ч. 1 ст. 121 КУпАП). За таке порушення водієві «світить» штраф у розмірі 340 грн. Якщо ж він вдруге попадеться на очі поліції, не встигнувши замінити поворотники, може втратити права на строк до шести місяців.

Дилери брешуть просто «в очі»

Багатьом українцям не відомо про особливості американських автомобілів. Та дилери, що везуть в Україну вживані машини з аукціонів США, не можуть про це не знати. Інша справа, що вони не спішать повідомляти цю інформацію клієнтам, щоб не віднадити їх від покупки.

Заміна червоних американських поворотників на жовті у будь якому українському автосервісі коштуватиме близько 2000 грн. Тож, дізнавшись про перспективу додаткових витрат та зайвих клопотів з машиною, деякі покупці справді можуть передумати. Тож дилери часто замовчують цю деталь, а нові власники машини дізнаються про цю проблему вже коли отримують перший штраф.