Осталось 3 дня: ПриватБанк анонсировал о важном нововведении

ПриватБанк объявил о старте масштабной акции по случаю «Черной пятницы», которая обещает клиентам щедрые скидки и кэшбек на широкий ассортимент товаров от популярных брендов. Банк подготовил специальные предложения для всех пользователей Приват24, которые смогут воспользоваться преимуществами программы лояльности «Привет».

Детали

Акция стартует 18 ноября 2024 года и продлится в течение двух недель. В этот период клиенты получат доступ к эксклюзивным скидкам до 20% на различные товары, включая электронику, бытовую технику, одежду, товары для дома и даже топливо. Чтобы воспользоваться выгодными предложениями, достаточно войти в программу лояльности «Привет» и активировать интересные для себя предложения партнеров.

Программа лояльности «Привет» от ПриватБанка является уникальным инструментом, который позволяет клиентам получать персонализированные предложения и скидки. Система постоянно анализирует потребности каждого пользователя и подбирает для него наиболее актуальные предложения. Это делает процесс шопинга еще более приятным и выгодным.

Найти все актуальные предложения и скидки в рамках акции «Черная пятница» очень просто. Достаточно зайти в раздел «Привет» в мобильном приложении или веб-версии Приват24. Интерфейс приложения интуитивно понятен, поэтому с ним легко разберется даже новичок.

Эта акция является очередным шагом ПриватБанка в направлении улучшения сервиса для своих клиентов. Банк стремится предоставить своим пользователям максимальное количество преимуществ и возможностей для экономии. Программа лояльности «Привет» – это яркий пример того, как банк заботится о своих клиентах и помогает им делать выгодные покупки.

ПриватБанк попал в скандал

Недавно тысячи украинцев жаловались, что с их карт ПриватБанка были списаны средства. При обращении в банк, обманутым людям советуют обращаться в полицию. В то же время киберполиция направляет людей в банк. Банк в свою очередь обвиняет людей в том, что они сами передали платежные данные третьим лицам.

Жертвы мошенничества подают подают заявления в полицию и жалобы в банк, однако их уже заверили, что даже при расследовании дела шансы вернуть средства минимальны.

Пока это все что известно. Мы следим за ситуацией и проинформируем об изменениях.