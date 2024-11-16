Залишилось 3 дні: ПриватБанк анонсував про важливе нововведення

ПриватБанк оголосив про старт масштабної акції з нагоди “Чорної п’ятниці”, яка обіцяє клієнтам щедрі знижки та кешбек на широкий асортимент товарів від популярних брендів. Банк підготував спеціальні пропозиції для всіх користувачів Приват24, які зможуть скористатися перевагами програми лояльності “Привіт”.

Деталі

Акція стартує 18 листопада 2024 року і триватиме протягом двох тижнів. У цей період клієнти отримають доступ до ексклюзивних знижок до 20% на різноманітні товари, включаючи електроніку, побутову техніку, одяг, товари для дому та навіть паливо. Щоб скористатися вигідними пропозиціями, достатньо увійти в програму лояльності “Привіт” та активувати цікаві для себе пропозиції партнерів.

Програма лояльності “Привіт” від ПриватБанку є унікальним інструментом, який дозволяє клієнтам отримувати персоналізовані пропозиції та знижки. Система постійно аналізує потреби кожного користувача та підбирає для нього найбільш актуальні пропозиції. Це робить процес шопінгу ще приємнішим та вигіднішим.

Знайти всі актуальні пропозиції та знижки в рамках акції “Чорна п’ятниця” дуже просто. Достатньо зайти в розділ “Привіт” у мобільному додатку або веб-версії Приват24. Інтерфейс програми інтуїтивно зрозумілий, тому з ним легко розбереться навіть новачок.

Ця акція є черговим кроком ПриватБанку у напрямку покращення сервісу для своїх клієнтів. Банк прагне надати своїм користувачам максимальну кількість переваг та можливостей для економії. Програма лояльності “Привіт” – це яскравий приклад того, як банк піклується про своїх клієнтів та допомагає їм робити вигідні покупки.

ПриватБанк потрапив у скандал

Нещодавно тисячі українців скаржилися, що з їхніх карток ПриватБанку було списано кошти. При зверненні до банку, ошуканим людям радять звертатися до поліції. Водночас кіберполіція направляє людей до банку. Банк своєю чергою звинувачує людей в тому, що вони самі передали платіжні дані третім особам.

Жертви шахрайства подають подають заяви в поліцію та скарги до банку, однак їх вже запевнили, що навіть при розслідуванні справи шанси повернути кошти мінімальні.

Наразі це все що відомо. Ми стежимо за ситуацією та проінформуємо про зміни.