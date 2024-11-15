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Украинцам без высшего образования готовы платить по 60 000 в месяц: какие вакансии предлагают

Yulia16.11.2024
Робота

Даже без диплома о высшем образовании в Украине можно неплохо заработать, особенно если имеешь рабочую профессию. Некоторые работодатели готовы платить работникам таких специальностей до 60 тысяч гривен в месяц.

Детали

Например, автосервисы активно ищут опытных автомехаников. Заработная плата таких специалистов может достигать от 60 до 120 тысяч гривен.

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Другое интересное предложение есть для тонировщиков автомобилей. Компании готовы платить от 50 до 80 тысяч гривен, и даже готовы взять на работу начинающих.

В строительной отрасли также есть спрос на квалифицированных специалистов. Например, операторы экскаваторов могут рассчитывать на зарплату от 40 до 60 тысяч гривен.

Логистические компании предлагают высокую зарплату водителям-международникам. Заработная плата может достигать 90 тысяч гривен в месяц.

Какие зарплаты предлагают украинцам

По последним данным, украинские работодатели стали еще более щедрыми к своим работникам. Средняя предлагаемая зарплата выросла на 5% и достигла отметки 22 500 гривен.

Наиболее заметную динамику продемонстрировало сельское хозяйство, где зарплаты выросли на 7% и достигли среднего уровня в 24 000 гривен.

Сферы строительства и культуры также не остались в стороне: здесь зарплаты выросли на 6%, достигнув соответственно 27 500 и 21 500 гривен.

Еще в ряде отраслей наблюдается положительная тенденция: зарплаты выросли на 5%. Это свидетельствует об общем повышении оплаты труда в Украине.

В логистике средний оклад вырос до 21 000 грн, в медицине и фармацевтике – до 22 500 грн, а для рабочих специальностей и производства – также до 22 500 грн.

Наибольшее повышение зарплат зафиксировано во Львовской области (+1500 грн) – до 22 500 грн.

Также выросли зарплаты в:

  • Киевской (+1050 грн);
  • Днепропетровской (+1000 грн);
  • Одесской (+1000 грн);
  • Харьковской (+1000 грн) областях.

В общем, наибольший спрос на персонал наблюдается в сфере розничной торговли (17 521 вакансия), а наименьший – в дизайне (40 вакансий).

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Yulia16.11.2024
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