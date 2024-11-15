Украинцам без высшего образования готовы платить по 60 000 в месяц: какие вакансии предлагают

Даже без диплома о высшем образовании в Украине можно неплохо заработать, особенно если имеешь рабочую профессию. Некоторые работодатели готовы платить работникам таких специальностей до 60 тысяч гривен в месяц.

Детали

Например, автосервисы активно ищут опытных автомехаников. Заработная плата таких специалистов может достигать от 60 до 120 тысяч гривен.

Другое интересное предложение есть для тонировщиков автомобилей. Компании готовы платить от 50 до 80 тысяч гривен, и даже готовы взять на работу начинающих.

В строительной отрасли также есть спрос на квалифицированных специалистов. Например, операторы экскаваторов могут рассчитывать на зарплату от 40 до 60 тысяч гривен.

Логистические компании предлагают высокую зарплату водителям-международникам. Заработная плата может достигать 90 тысяч гривен в месяц.

Какие зарплаты предлагают украинцам

По последним данным, украинские работодатели стали еще более щедрыми к своим работникам. Средняя предлагаемая зарплата выросла на 5% и достигла отметки 22 500 гривен.

Наиболее заметную динамику продемонстрировало сельское хозяйство, где зарплаты выросли на 7% и достигли среднего уровня в 24 000 гривен.

Сферы строительства и культуры также не остались в стороне: здесь зарплаты выросли на 6%, достигнув соответственно 27 500 и 21 500 гривен.

Еще в ряде отраслей наблюдается положительная тенденция: зарплаты выросли на 5%. Это свидетельствует об общем повышении оплаты труда в Украине.

В логистике средний оклад вырос до 21 000 грн, в медицине и фармацевтике – до 22 500 грн, а для рабочих специальностей и производства – также до 22 500 грн.

Наибольшее повышение зарплат зафиксировано во Львовской области (+1500 грн) – до 22 500 грн.

Также выросли зарплаты в:

Киевской (+1050 грн);

Днепропетровской (+1000 грн);

Одесской (+1000 грн);

Харьковской (+1000 грн) областях.

В общем, наибольший спрос на персонал наблюдается в сфере розничной торговли (17 521 вакансия), а наименьший – в дизайне (40 вакансий).