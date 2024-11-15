Українцям без вищої освіти готові платити по 60 000 на місяць: які вакансії пропонують

Навіть без диплома про вищу освіту в Україні можна непогано заробити, особливо якщо маєш робітничу професію. Деякі роботодавці готові платити працівникам таких спеціальностей до 60 тисяч гривень на місяць.

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Наприклад, автосервіси активно шукають досвідчених автомеханіків. Заробітна плата таких фахівців може сягати від 60 до 120 тисяч гривень.

Інша цікава пропозиція є для тонувальників автомобілів. Компанії готові платити від 50 до 80 тисяч гривень, і навіть готові взяти на роботу початківців.

У будівельній галузі також є попит на кваліфікованих спеціалістів. Наприклад, оператори екскаваторів можуть розраховувати на зарплатню від 40 до 60 тисяч гривень.

Логістичні компанії пропонують високу зарплатню водіям-міжнародникам. Заробітна плата може сягати 90 тисяч гривень на місяць.

Які зарплати пропонують українцям

За останніми даними, українські роботодавці стали ще щедрішими до своїх працівників. Середня пропонована зарплата зросла на 5% і досягла позначки 22 500 гривень.

Найбільш помітну динаміку продемонструвало сільське господарство, де зарплати зросли на 7% і досягли середнього рівня в 24 000 гривень.

Сфери будівництва та культури також не залишилися осторонь: тут зарплати зросли на 6%, досягнувши відповідно 27 500 та 21 500 гривень.

Ще в низці галузей спостерігається позитивна тенденція: зарплати зросли на 5%. Це свідчить про загальне підвищення оплати праці в Україні.

У логістиці середній оклад зріс до 21 000 грн, у медицині та фармацевтиці – до 22 500 грн, а для робітничих спеціальностей та виробництва – також до 22 500 грн.

Найбільше підвищення зарплат зафіксовано у Львівській області (+1500 грн) — до 22 500 грн.

Також зросли зарплати у:

Київській (+1050 грн);

Дніпропетровській (+1000 грн);

Одеській (+1000 грн);

Харківській (+1000 грн) областях.

Загалом, найбільший попит на персонал спостерігається у сфері роздрібної торгівлі (17 521 вакансія), а найменший – у дизайні (40 вакансій).