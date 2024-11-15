Важное сообщение от Укрзализныци: изменят популярный маршрут поезда

Из-за ремонтных работ на железной дороге временно изменен маршрут поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря он будет курсировать до Хмельницкого.

Детали

25 ноября поезд будет следовать до станции Гречаны. Отправление из Киева в 23:32, прибытие в Гречаны в 05:47.

«Укрзализныця» объясняет, что изменение маршрута связано с необходимостью проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

В Украине появилось 2 новых маршрута поездов

«Укрзализныця» решила порадовать путешественников и назначила дополнительные поезда в популярные туристические направления – Львов и Трускавец. Однако, стоит отметить, что эти рейсы будут курсировать лишь ограниченный период.

Так, поезд №191/192 Киев – Львов будет осуществлять рейсы только 1 и 8 декабря. Из Киева он будет отправляться в 8:18, а во Львов прибывать в 14:59. В обратном направлении – соответственно в 14:14 и 21:33.

Поезд №159/160 Киев – Трускавец также будет курсировать только два дня – 30 ноября и 7 декабря. Отправление из Киева в 10:18, прибытие в Трускавец – в 19:35. Обратный рейс – в 8:52 с прибытием в столицу в 18:10.

Билеты на эти поезда можно приобрести удобным для вас способом: через мобильное приложение «Укрзализныци», на официальном сайте компании, в чат-ботах или непосредственно в кассах железнодорожных вокзалов.

Рекомендации для путешественников

Перед поездкой рекомендуем проверять актуальную информацию о расписании движения поездов на официальном сайте «Укрзализныци» или в мобильном приложении. Не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие личность. Для получения более детальной информации о расписании движения поездов, стоимости билетов и других вопросах, обращайтесь в контакт-центр «Укрзализныци» по телефону или через онлайн-чаты на сайте.