Важливе повідомлення від Укрзалізниці: змінять популярний маршрут поїзда

Через ремонтні роботи на залізниці тимчасово змінено маршрут поїзда №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. З 26 листопада по 8 грудня він курсуватиме до Хмельницького.

Деталі

25 листопада поїзд прямуватиме до станції Гречани. Відправлення з Києва о 23:32, прибуття до Гречан о 05:47.

“Укрзалізниця” пояснює, що зміна маршруту пов’язана з необхідністю проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі.

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“Укрзалізниця” вирішила порадувати мандрівників і призначила додаткові поїзди до популярних туристичних напрямків — Львова та Трускавця. Однак, варто зазначити, що ці рейси будуть курсувати лише обмежений період.

Так, поїзд №191/192 Київ – Львів здійснюватиме рейси лише 1 та 8 грудня. З Києва він вирушатиме о 8:18, а до Львова прибуватиме о 14:59. У зворотному напрямку – відповідно о 14:14 та 21:33.

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець також курсуватиме лише два дні — 30 листопада та 7 грудня. Відправлення з Києва о 10:18, прибуття до Трускавця — о 19:35. Зворотний рейс — о 8:52 з прибуттям до столиці о 18:10.

Квитки на ці поїзди можна придбати зручним для вас способом: через мобільний додаток “Укрзалізниці”, на офіційному сайті компанії, в чат-ботах або ж безпосередньо в касах залізничних вокзалів.

Рекомендації для мандрівників

Перед поїздкою рекомендуємо перевіряти актуальну інформацію про розклад руху поїздів на офіційному сайті “Укрзалізниці” або в мобільному додатку. Не забудьте взяти з собою документи, що посвідчують особу. Для отримання більш детальної інформації про розклад руху поїздів, вартість квитків та інші питання, звертайтеся до контакт-центру “Укрзалізниці” за телефоном або через онлайн-чати на сайті.