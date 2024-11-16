Якою буде зима 2024-2025: прогнози синоптиків дивують

Відома українська метеорологиня зробила сміливе прогнозування: зима 2024-2025 років буде відносно теплою. Це означає, що більшість днів зимового періоду будуть характеризуватися температурами вищими за середньостатистичні для цього сезону.

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Кандидат географічних наук, Віра Балабух, яка очолює відділ прикладної метеорології та кліматології в авторитетному науковому інституті України, висловила свою думку щодо майбутньої зими. За її прогнозами, українці можуть очікувати на відносно м’яку зиму. І це чудова новина зважаючи на ризики блекауту.

Метеорологиня звернула увагу на помітну тенденцію останніх десятиліть: зими в Україні стали значно теплішими порівняно з другою половиною XX століття. Особливо відчутним це потепління стало в січні, коли середні температури помітно зросли.

За словами Віри Балабух, зими в Україні стали значно теплішими порівняно з попередніми десятиліттями. Особливо відчутне потепління спостерігається у січні, де середні температури зросли приблизно на 3 градуси. Якщо ця тенденція збережеться, то цього року ми можемо очікувати ще більшого потепління – до 5 градусів вище норми. Це означає, що зимова погода буде більше нагадувати пізню осінь.

І це чудова новина для українців. Зважаючи на ризик ракетних атак на енергетичну інфраструктуру та можливі блекаути, тепла зима зіграє на руку українцям.

Раніше фахівці Укренерго повідомляли, що відключень світла вдасться уникнути, якщо температура повітря буде вище 0 градусів.

Звісно, будуть і морозні періоди, в такий час можливі відключення електроенергії по 1-3 черги. Нагадаємо, що одна черга відключень — це 4 години без електрики на добу, дві черги — близько восьми годин без світла. по три черги — по 12 годин без світла на добу. Якщо раптом будуть відключення по чотири черги, то це без світла по 16 годин на добу. А от якщо діють 5 та 6 черг відключень, то черги застосовувати не будуть, діятимуть аварійні відключення електроенергії.