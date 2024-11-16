Какой будет зима 2024-2025: прогнозы синоптиков удивляют

Известный украинский метеоролог сделала смелое прогнозирование: зима 2024-2025 годов будет относительно теплой. Это означает, что большинство дней зимнего периода будут характеризоваться температурами выше среднестатистических для этого сезона.

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Кандидат географических наук, Вера Балабух, которая возглавляет отдел прикладной метеорологии и климатологии в авторитетном научном институте Украины, высказала свое мнение относительно будущей зимы. По ее прогнозам, украинцы могут ожидать относительно мягкую зиму. И это отличная новость ввиду рисков блэкаута.

Метеоролог обратила внимание на заметную тенденцию последних десятилетий: зимы в Украине стали значительно теплее по сравнению со второй половиной XX века. Особенно ощутимым это потепление стало в январе, когда средние температуры заметно выросли.

По словам Веры Балабух, зимы в Украине стали значительно теплее по сравнению с предыдущими десятилетиями. Особенно ощутимое потепление наблюдается в январе, где средние температуры выросли примерно на 3 градуса. Если эта тенденция сохранится, то в этом году мы можем ожидать еще большего потепления – до 5 градусов выше нормы. Это означает, что зимняя погода будет больше напоминать позднюю осень.

И это отличная новость для украинцев. Учитывая риск ракетных атак на энергетическую инфраструктуру и возможные блэкауты, теплая зима сыграет на руку украинцам.

Ранее специалисты Укрэнерго сообщали, что отключений света удастся избежать, если температура воздуха будет выше 0 градусов.

Конечно, будут и морозные периоды, в такое время возможны отключения электроэнергии по 1-3 очереди. Напомним, что одна очередь отключений – это 4 часа без электричества в сутки, две очереди – около восьми часов без света. по три очереди – по 12 часов без света в сутки. Если вдруг будут отключения по четыре очереди, то это без света по 16 часов в сутки. А вот если действуют 5 и 6 очередей отключений, то очереди применять не будут, будут действовать аварийные отключения электроэнергии.