Зимовий кошмар автомобілістів позаду: прості способи позбутися льоду на «лобовусі»

Замерзання лобового скла – це проблема, яка з приходом зими стає ледь не найактуальнішою для автомобілістів. Намерзлий на «лобовусі» лід в рази знижує видимість і може стати причиною ДТП. Тож кожен ранок водіїв, які тримають свої автівки надворі, починається із розморозки й очищення лобового скла.

Автомобільні експерти поділилися кількома порадами, як ефективно боротися із заледенінням лобового скла. А також нагадали, що робити категорично заборонено.

По-перше, ні в якому разі не використовуйте для розморозки лобового скла окріп. Різкий перепад температур може призвести до появи тріщин. Це начебто цілком логічно, однак близько 20% водіїв все ж припускається такої помилки.

По-друге, розморожуйте скло поступово. Почати варто з обдування холодним повітрям, щохвилини підвищуючи температуру на кілька градусів. Якщо одразу увімкнути гаряче повітря, результат буде таким самим, як і з використанням окропу – тріщини й обовязкова заміна лобового скла.

По-третє, не зішкірібайте лід підручними засобами, наприклад лопатками, лінійками, банківськими картками тощо. Внаслідок такого очищення на склі можуть з’явитися подряпини. Для видалення льоду з лобового скла придбайте спеціальний скребок. Такий гаджет не залишить по собі слідів. Щоправда ним також потрібно користуватися акуратно, без різких рухів.

Автоексперти також радять накривати автівку на ніч спеціальним покривалом. Ще один спосіб уникнути утворення льоду на «лобовусі» – паркування «обличчям» на схід. Тоді ранкові промені сонця будуть розтоплювати лід на лобовому склі навіть без вашої участі.

Існує також кілька народних способів, найефективнішим з яких є використання суміші води та оцту. Замість оцту можна використати також спирт. І це навіть кращий варіант, адже спирт на відміну від оцту не буде роз’їдати лак та фарбу на машині. З’єднавши 1 частину води з 3 частинами оцту чи спирту, розпиліть отриману рідину на лобове скло перед тим, як залишати автівку на ночівлю. А зранку вас приємно здивує відсутність льоду та необхідності витрачати дорогоцінний час на його зішкрібання.