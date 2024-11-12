Кому «не світить» 1000 грн від Зеленського: українцям розповіли про умови отримання фінансової допомоги

Нещодавно стало відомо, що протягом 2024/25 кожен українець зможе отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 грн. У народі цю виплату вже прозвали «тисячею Зеленського». Та виявляється отримати цю виплату зможуть не всі.

Кому не дістанеться президентська допомога?

Виявляється для отримувачів одноразової виплати в розмірі 1000 грн є певні умови. Зокрема вони повинні перебувати на території України та мати смартфони, оскільки зареєструватися на отримання допомоги можна буде лише через застосунок «Дія».

Таким чином на «тисячу Зеленського» можуть не розраховувати українці, що зараз знаходяться за кордоном. І немає значення, чи вони потрапили туди нелегально, чи офіційно оформлені як біженці.

Також без грошей залишаться деякі пенсіонери та люди із невисокими статками, які не можуть дозволити собі придбати смартфон, або ж просто не вміють ним користуватись.

Щодо українців, які знаходяться за кордоном, жодних питань не виникає. Адже більшість із них працює у країнах перебування, а дехто навіть отримує там допомогу для біженців. Однак за українських пенсіонерів та людей із низьким доходом дійсно прикро. Адже лише через відсутність сучасного мобільного пристрою вони не зможуть отримати гроші, які стали б суттєвим додатком до їх бюджету.

Щоправда питання отримання «президентської тисячі» без «Дія» вже в процесі вирішення. У Мінекономіки повідомили, що зараз розробляють механізм виплати допомоги через Укрпошту. Тож незабаром навіть ті громадяни, які не мають сучасних смартфонів, зможуть отримати президентську виплату.

Як зареєструватися на «тисячу Зеленського»?

Щоб отримати виплату в розмірі 1000 грн потрібно буде протягом зими подати заявку через «Дія». Під час її оформлення застосунок вимагатиме підтвердження геолокації, аби переконатися, що отримувач дійсно знаходиться в Україні.

Витратити кошти можна буде лише на вітчизняні товари та послуги. Також важливо пам’ятати, що «тисячу Зеленського» потрібно повністю використати до кінця 2025 року. По закінченні цього терміну гроші автоматично зникнуть зі спеціальної карти, на яку були нараховані.