Українські роботодавці гарячково шукають працівників: представникам деяких професій готові платити по 100 000 грн в місяць

В Україні зараз високим попитом користуються професії, які часто навіть не вимагають вищої освіти. Зокрема це продавці, водії і кухарі. Їх популярність спричинена переважно дефіцитом кадрів. Однак за найбільш вправних та досвідчених працівників роботодавці готові боротися до останнього і часто пропонують їм навіть понад 50 000 грн в місяць.

Кого шукають?

Насправді ці три категорії працівників – лише вершина льодовика. На українському ринку праці ще чимало популярних професій, представників яких активно шукають роботодавці. У Державній службі зайнятості оприлюднили дані щодо кількості пропозицій за професіями:

інженери та бухгалтери – 6 тисяч вакансій;

вантажники – 5 тисяч;

лікарі – 4 тисяч;

баристи та швачки – 3 тисяч.

Для порівняння запитів щодо продавців у службі зайнятості та на кадрових порталах зараз близько 21 тисячі, водіїв – 9 тисяч, а кухарів – понад 6 тисяч. Загалом же в Україні зараз відкритими залишаються близько 71 тисячі вакансій.

Скільки платять?

Що стосується зарплат, тут багато що залежить від кваліфікації та досвіду працівника, а також від рівня складності виконуваної роботи. Найбільші зарплати в Україні зараз отримують такі спеціалісти:

інженери-програмісти – 110 000 грн;

головні інженери – 88 000 грн;

водії (в тому числі далекобійники) – 80 000 грн;

менеджери з постачання – 77 000 грн;

лікарі-терапевти (у приватних клініках) – 60 000 грн;

трактористи – 50 000 грн.

Загалом із початком війни в Україні виник суттєвий дефіцит деяких категорій працівників. Зокрема високим попитом користуються представники робітничих професій, наприклад слюсарі, плиточники, вантажники тощо. Також від дефіциту працівників постійно страждає сфера обслуговування. На українських кадрових порталах постійно з’являються вакансії кур’єрів, продавців та офіціантів.

Такий високий попит на працівників пояснюється тим, що значна частина чоловіків зараз захищає країну у лавах ЗСУ, а жінки масово виїздять за кордон у пошуках безпеки та стабільного джерела доходу. Тому українські роботодавці почали піднімати зарплати та покращувати умови праці, щоб бодай якось привабити працівників.