Українських водіїв штрафують за «неправильне» лобове скло: що варто перевірити

Більшість водіїв «свято» вірять у те, що дотримуючись правил дорожнього руху вони вбережуть себе від штрафів. Однак в Україні покарати можуть не лише за перевищення швидкості чи проїзд на червоне світло світлофора. Причиною штрафу часто стає невідповідність транспортного засобу встановленим стандартам.

Зоерема штраф можуть виписати водію із «неправильним» лобовим склом. Наприклад за тоноване скло доведеться викласти щонайменше 340 грн. А при повторному такому порушенні у водія навіть можуть забрати права на строк від 3 до 6 місяців. В деяких випадках порушників навіть відправляють за грати на 10 діб.

Згідно зі стандартами, встановленими в Україні, світлопропускання лобового скла не може бути меншим, ніж 75%. Що ж стосується решти стекол – допустиме світлопропускання стартує від показника у 70%. А про таке поняття, як дзеркальне тонування українські водії взагалі можуть забути.

Та важливо пам’ятати, що оштрафувати вас, оцінивши світлопропускну здатність скла «на око» поліцейський не може. Для цього він повинен провести вимірювання спеціальним приладом, що називається тауметр.

Без фіксації показників тауметра притягнути до відповідальності за таке порушення неможливо. Юристи стверджують, що штраф, виписаний без заміру світлопропускання не вважається правомірним і його буде нескладно оскаржити в суді.

Отримати штраф можна також за тріщини чи інші пошкодження лобового скла. Сума його складатиме ті ж самі 340 грн. Але якщо водій не поміняє лобове скло і його впіймають із тріщиною вдруге, наступних півроку він не зможе сісти за кермо.

Зупинити та виписати штраф в Україні можуть також за непрацюючі поворотники, розбиті чи надто яскраві фари та ще за низку несправностей, на які водії зазвичай не звертають особливої уваги. Та якщо замислитися, всі ці дрібниці можуть спричинити аварійну ситуацію на дорозі, що коштуватиме комусь життя.