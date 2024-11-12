Стало відомо, чи можуть отримати субсидію ті в кого є борги за комуналку

В Україні вже на повну розпочався опалювальний сезон, і багато сімей стикнулися з вагомою проблемою. Через борги за комунальні послуги їм або не продовжили субсидію, або ж не нарахували, якщо вона оформлюється вперше. В Пенсійному Фонді України пояснили в яких випадках боржники мають право на компенсацію вартості комунальних послуг, а коли у субсидії таки буде відмовленою.

Все залежить від величини боргу

Навіть не так, все залежить від того, за скільки місяців домогосподарство має протермінованість. Якщо понад три місяці з моменту подачі заявки на субсидію, то вона скоріш за все не буде оформлена. Також має значення й розмір боргу. Субсидію не нарахують, якщо борг більший ніж 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

“Водночас якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону”, – пишуть на сайті ПФУ.

Тобто субсидію можуть нарахувати, якщо заборгованість погашена й це документально підтверджено.

Українці можуть оформити й інший тип субсидії

Громадяни, які живуть неподалік від кордону з Росією або ж недалеко від лінії фронту, чи територій де тривають активні бої, можуть оформити субсидію розміром у 21 000 гривень. Ці гроші люди мають витратити на дрова або вугілля для пічного опалення. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно мати опалювальний прилад який працює на твердому паливі та звернутися до місцевих органів самоврядування, чи обласних військових адміністрацій.