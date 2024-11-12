Стало известно, могут ли получить субсидию те у кого есть долги за коммуналку

В Украине уже по полной начался отопительный сезон, и многие семьи столкнулись с серьезной проблемой. Из-за долгов за коммунальные услуги им либо не продлили субсидию, либо не начислили, если она оформляется впервые. В Пенсионном Фонде Украины объяснили, в каких случаях должники имеют право на компенсацию стоимости коммунальных услуг, а когда в субсидии все же будет отказано.

Все зависит от величины долга

Даже не так, все зависит от того, за сколько месяцев у домохозяйства просроченность. Если более трех месяцев с момента подачи заявки на субсидию, то она, скорее всего, не будет оформлена. Также имеет значение и размер долга. Субсидию не начислят, если долг больше 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

“В то же время если уплата задолженности документально подтверждена или если заключен договор о ее реструктуризации, или когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть решение об открытии производства по делу), тогда жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона”, — пишут на сайте ПФУ.

То есть субсидию могут начислить, если задолженность погашена и это документально подтверждено.

Украинцы могут оформить и другой тип субсидии

Граждане, которые живут неподалеку от границы с Россией или же недалеко от линии фронта, или территорий, где продолжаются активные бои, могут оформить субсидию размером в 21 000 гривен. Эти деньги люди должны потратить на дрова или угли для печного отопления. Для того чтобы получить помощь, нужно иметь отопительный прибор, который работает на твердом топливе и обратиться в местные органы самоуправления или областные военные администрации.