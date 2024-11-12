З грудня 2024 року українці отримають ще один спосіб виїзду за кордон

Під час війни закордон виїхати можна лише автобусом, автомобілем або поїздом. Звісно це займає купу часу, а особливо, якщо потрібно зробити безліч пересадок. Про авіасполучення поки залишається лише міряти, хоча деякі засоби масової інформації вже анонсують відкриття одного з українських аеропортів. Ця новина поки не підтверджена жодними офіційними джерелами, однак є інша. Теж доволі приємна. З грудня між Києвом та Братиславою почне прямувати новий поїзд.

Поки що він буде з пересадкою у Чопі

Словаччина заявила, що готова запустити до Києва новий залізничний маршрут, яким українці зможуть дістатися з української столиці до словацької. Щоправда, поки що буде пересадка у Чопі, яку у майбутньому планують зробити всього лиш зупинкою, а поїзд повністю прямим. Також цей маршрут має перспективу у майбутньому охоплювати й інші європейські міста.

Також цей поїзд у майбутньому курсуватиме євроколією

Нагадаємо, що в Ужгороді навесні цього року розпочали масштабне будівництво євроколії, яка мала б з’єднувати Україну з низкою європейських міст.

“Наймасштабнішим наразі є будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Його “Укрзалізниця” має завершити в заплановані строки. Пасажири та перевізники вантажів у 2025 році вже відчують на собі його ефект“, — йдеться у повідомленні від компанії.

Загалом цей проєкт передбачає будівництво двох колій, які йтимуть паралельно одна до одної. Одна колія буде ширшою (1520 мм), і друга вужчою (1435 мм). На цей проєкт виділено 1,3 мільярда гривень. Половину цієї суми фінансується коштом європейського фонду “Connecting Europe Facilit” (CEF). Коли проєкт буде завершено, то Ужгород матиме пряме сполучення з Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.