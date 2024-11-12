С декабря 2024 года украинцы получат еще один способ выезда за границу

Во время войны за границу выехать можно только автобусом, автомобилем или поездом. Конечно, это занимает кучу времени, а особенно, если нужно сделать множество пересадок. Об авиасообщении пока остается только мечтать, хотя некоторые средства массовой информации уже анонсируют открытие одного из украинских аэропортов. Эта новость пока не подтверждена никакими официальными источниками, но есть другая. Тоже довольно приятная. С декабря между Киевом и Братиславой начнет курсировать новый поезд.

Пока что он будет с пересадкой в ​​Чопе

Словакия заявила, что готова запустить в Киев новый железнодорожный маршрут, по которому украинцы смогут добраться из украинской столицы в словацкую. Правда, пока будет пересадка в Чопе, которую в будущем планируют сделать всего лишь остановкой, а поезд полностью прямым. Также этот маршрут имеет перспективу в будущем включать и другие европейские города.

Также этот поезд в будущем будет курсировать по евроколеи

Напомним, что в Ужгороде весной этого года начали масштабное строительство евроколеи, которая должна соединять Украину с рядом европейских городов.

“Самое масштабное сейчас строительство евроколеи между Ужгородом и Чопом. Его “Укрзализныця” должна завершить в запланированные сроки. Пассажиры и перевозчики грузов в 2025 году уже ощутят на себе его эффект”, — говорится в сообщении от компании.

В целом этот проект предусматривает строительство двух путей, которые будут идти параллельно друг другу. Один путь будет более широким (1520 мм), и второй уже (1435 мм). На этот проект выделено 1,3 миллиарда гривен. Половину этой суммы финансируется на средства европейского фонда “Connecting Europe Facilit” (CEF). Когда проект будет завершен, Ужгород будет иметь прямое сообщение с Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.