“Гойдалки” дуже небезпечні: фахівець пояснив. які дії нищать батарею вашого смартфона
Багато людей надмірно використовують мобільні телефони. Короткі перерви повністю витрачаються на те, щоб зарядити пристрій. Іншими словами, смартфон постійно під навантаженням: його або використовують, або заряджають. Такий режим роботи є дуже шкідливим для пристрою. Через постійні цикли заряджання-розряджання акумулятор може швидко вийти з ладу.
Що таке “гойдалки” для смартфона?
Під терміном “гойдалки” фахівці мають на увазі наступне. Це коли рівень заряду батареї постійно змінюється: то зростає, то різко падає. Така ситуація виникає, коли гаджет працює без перерви: або заряджається, або використовується для дзвінків, серфінгу в Інтернеті чи ігор. Це призводить до серйозного навантаження на акумулятор: він швидко втрачає ємність і зрештою перестає працювати.
Як зберегти батарею смартфона?
Все дуже просто: потрібно зменшити навантаження на пристрій. Але що робити, якщо телефон потрібен дуже часто? Настільки часто, що його доводиться заряджати після кожного використання? У такому випадку є лише один вихід: придбати другий смартфон. Таким чином, навантаження розподіляється на два пристрої.
Як продовжити життя батареї смартфона
Хочете, щоб ваш смартфон служив вам довше? Одним із найпростіших способів доглядати за своїм гаджетом є правильне використання акумулятора. Ось кілька порад, які допоможуть продовжити його життя:
- Уникайте повної розрядки. Спробуйте підтримувати рівень заряду між 20% та 80%.
- Не перегрівайте телефон. Надмірний перегрів негативно впливає на акумулятор.
- Заряджайте оригінальним зарядним пристроєм. Неякісні зарядки можуть пошкодити батарею.
- Вимкніть непотрібні функції. Bluetooth, Wi-Fi та інші функції, які ви не використовуєте, споживають енергію.
- Обмежте використання яскравих шпалер та ефектів. Це зменшить навантаження на екран.
- Оновлюйте операційну систему. Оновлення часто містять оптимізації для акумулятора.
- Не залишайте телефон на зарядці на ніч. Це може призвести до перезаряджання.
- Періодично перезавантажуйте телефон. Це допоможе очистити оперативну пам’ять.
Дотримання цих простих правил допоможе продовжити життя вашого смартфона та уникнути передчасного виходу з ладу акумулятора.
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