“Гойдалки” дуже небезпечні: фахівець пояснив. які дії нищать батарею вашого смартфона

Багато людей надмірно використовують мобільні телефони. Короткі перерви повністю витрачаються на те, щоб зарядити пристрій. Іншими словами, смартфон постійно під навантаженням: його або використовують, або заряджають. Такий режим роботи є дуже шкідливим для пристрою. Через постійні цикли заряджання-розряджання акумулятор може швидко вийти з ладу.

Що таке “гойдалки” для смартфона?

Під терміном “гойдалки” фахівці мають на увазі наступне. Це коли рівень заряду батареї постійно змінюється: то зростає, то різко падає. Така ситуація виникає, коли гаджет працює без перерви: або заряджається, або використовується для дзвінків, серфінгу в Інтернеті чи ігор. Це призводить до серйозного навантаження на акумулятор: він швидко втрачає ємність і зрештою перестає працювати.

Як зберегти батарею смартфона?

Все дуже просто: потрібно зменшити навантаження на пристрій. Але що робити, якщо телефон потрібен дуже часто? Настільки часто, що його доводиться заряджати після кожного використання? У такому випадку є лише один вихід: придбати другий смартфон. Таким чином, навантаження розподіляється на два пристрої.

Як продовжити життя батареї смартфона

Хочете, щоб ваш смартфон служив вам довше? Одним із найпростіших способів доглядати за своїм гаджетом є правильне використання акумулятора. Ось кілька порад, які допоможуть продовжити його життя:

Уникайте повної розрядки. Спробуйте підтримувати рівень заряду між 20% та 80%.

Не перегрівайте телефон. Надмірний перегрів негативно впливає на акумулятор.

Заряджайте оригінальним зарядним пристроєм. Неякісні зарядки можуть пошкодити батарею.

Вимкніть непотрібні функції. Bluetooth, Wi-Fi та інші функції, які ви не використовуєте, споживають енергію.

Обмежте використання яскравих шпалер та ефектів. Це зменшить навантаження на екран.

Оновлюйте операційну систему. Оновлення часто містять оптимізації для акумулятора.

Не залишайте телефон на зарядці на ніч. Це може призвести до перезаряджання.

Періодично перезавантажуйте телефон. Це допоможе очистити оперативну пам’ять.

Дотримання цих простих правил допоможе продовжити життя вашого смартфона та уникнути передчасного виходу з ладу акумулятора.