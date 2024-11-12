Встигнути за 10 секунд: в Україні грошові перекази працюватимуть по-новому

Україна активно впроваджує сучасні технології у свою фінансову систему. Одним із таких нововведень є запровадження “миттєвих платежів”. Це означає, що будь-який грошовий переказ має бути виконаний всього за 10 секунд. Таке рішення свідчить про прагнення країни до модернізації банківської системи та наближення до європейських стандартів.

Деталі

Приведення української фінансової системи у відповідність до міжнародних стандартів є одним із пріоритетів уряду. Запровадження миттєвих платежів – це крок у цьому напрямку, який допоможе інтегрувати український платіжний ринок у європейський простір. Це рішення також відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду.

Національний банк України активно контролює процес впровадження миттєвих платежів. Це стало можливим завдяки ухваленню спеціального закону, підписаного Президентом України. Цей закон детально описує, яким чином мають здійснюватися миттєві платежі.

Згідно з новим законом, миттєві платежі мають відповідати декільком важливим критеріям:

Вони мають бути виконані за 10 секунд, незалежно від часу доби. Банки не мають права називати платіж миттєвим, якщо він не відповідає цим вимогам.

За порушення цих правил банки можуть бути оштрафовані або навіть позбавлені ліцензії.

Головна мета впровадження миттєвих платежів – підвищити швидкість і надійність фінансових операцій в Україні. Це також допоможе зробити українську банківську систему більш сучасною та конкурентоспроможною. Хоча офіційне впровадження миттєвих платежів заплановано на перший квартал 2025 року, банки вже проводять тестові транзакції. Однак, під час тестування виникли деякі технічні труднощі, які потрібно вирішити.

Україна не єдина країна, яка впроваджує миттєві платежі. Багато європейських країн вже мають подібні системи. Наприклад, у Швейцарії до системи миттєвих платежів підключено більшість банків, що робить такі платежі дуже популярними серед населення. Вже дуже скоро ці нововведення будуть в Україні і ми зможете оцінити їх на практиці.