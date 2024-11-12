Нова санкція для власників авто: за що покарають на 17 000 гривень

В Україні готується нова санкція для власників авто. Парламент розглядає законопроєкт, який передбачає штрафи до 17 тисяч гривень за маніпуляції з показниками пробігу автомобіля.

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Скручування одометра стало поширеною практикою на українському ринку вживаних авто. За оцінками експертів, майже половина таких машин мають скручений пробіг. Ця шахрайська схема дозволяє продавцям завищувати ціну на авто.

Оскільки зараз в Україні немає жодної відповідальності за подібні махінації, народні депутати пропонують ввести штрафи за продаж автомобілів зі скрученим пробігом. Законопроєкт передбачає штрафи від 8 500 до 17 000 гривень. Експерти вважають, що цей закон має високі шанси бути ухваленим.

Як придбати вживане авто з мінімальними ризиками

Купуючи вживане авто, варто бути особливо уважним, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Автоексперт Ден Міган рекомендує звернути увагу на наступні аспекти:

Кузов автомобіля. Перевірте кузов на наявність різниці в кольорі фарби. Це може вказувати на попередній ремонт після ДТП. Огляньте кузов на наявність іржі та нерівно встановлених панелей. Ці ознаки також можуть свідчити про пошкодження. Двигун. Запустіть двигун і прислухайтеся до його роботи. Сторонні шуми можуть вказувати на серйозні проблеми, які потребують дорогого ремонту. Коробка передач та зчеплення. Перевірте плавність перемикання передач. Переконайтеся, що зчеплення працює чітко і чутливо. Діагностика сканером. Використайте спеціальний сканер для проведення бортової діагностики автомобіля. Це дозволить виявити приховані проблеми, які можуть бути скинуті продавцем.

Якщо ви не впевнені в своїх знаннях, краще запросіть досвідченого автомеханіка для проведення комплексної діагностики. І загалом, якщо вам здається, що щось не так. То ймовірно, вам не здається. Краще не ризикувати та відмовитися від покупки.