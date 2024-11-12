Новая санкция для владельцев авто: за что накажут на 17 000 гривен

В Украине готовится новая санкция для владельцев авто. Парламент рассматривает законопроект, который предусматривает штрафы до 17 тысяч гривен за манипуляции с показателями пробега автомобиля.

Детали

Скручивание одометра стало распространенной практикой на украинском рынке подержанных авто. По оценкам экспертов, почти половина таких машин имеют скрученный пробег. Эта мошенническая схема позволяет продавцам завышать цену на авто.

Поскольку сейчас в Украине нет никакой ответственности за подобные махинации, народные депутаты предлагают ввести штрафы за продажу автомобилей со скрученным пробегом. Законопроект предусматривает штрафы от 8 500 до 17 000 гривен. Эксперты считают, что этот закон имеет высокие шансы быть принятым.

Как приобрести подержанное авто с минимальными рисками

Покупая подержанное авто, стоит быть особенно внимательным, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Автоэксперт Дэн Миган рекомендует обратить внимание на следующие аспекты:

Кузов автомобиля. Проверьте кузов на наличие разницы в цвете краски. Это может указывать на предыдущий ремонт после ДТП. Осмотрите кузов на наличие ржавчины и неровно установленных панелей. Эти признаки также могут свидетельствовать о повреждениях. Двигатель. Запустите двигатель и прислушайтесь к его работе. Посторонние шумы могут указывать на серьезные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта. Коробка передач и сцепление. Проверьте плавность переключения передач. Убедитесь, что сцепление работает четко и чувствительно. Диагностика сканером. Используйте специальный сканер для проведения бортовой диагностики автомобиля. Это позволит выявить скрытые проблемы, которые могут быть сброшены продавцом.

Если вы не уверены в своих знаниях, лучше пригласите опытного автомеханика для проведения комплексной диагностики. И в общем, если вам кажется, что что-то не так. То вероятно, вам не кажется. Лучше не рисковать и отказаться от покупки.