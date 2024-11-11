Заблокируют карту навсегда: важная новость от ПриватБанка для тех, кто не отправил данные

ПриватБанк напоминает своим клиентам о важности своевременного обновления личных данных. Это не просто рекомендация, а требование украинского законодательства, необходимое для комфортного и безопасного обслуживания.

Что следует знать

Если клиент игнорирует запросы банка об актуализации информации, его счет может быть временно заблокирован. Такая мера является обязательной для всех банков в соответствии с требованиями Национального банка Украины. Цель этого требования – обеспечить прозрачность финансовых операций и защитить средства клиентов от мошеннических действий.

ПриватБанк заботится об удобстве своих клиентов, поэтому процедура обновления данных максимально упрощена. Это можно сделать как в отделении банка, так и через мобильное приложение «Приват24».

Если у вас возникли какие-либо вопросы по обновлению данных, вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам ПриватБанка в отделении или через онлайн-чат «Помощь» в приложении «Приват24».

Помните, своевременная актуализация данных – это гарантия безопасности ваших средств и бесперебойного пользования банковскими услугами.

ПриватБанк попал в скандал

На днях украинцы массово сообщали, что с их карт ПриватБанка списывают средства. Причем проходит сразу по несколько транзакций даже за кредитные средства. Люди начали массово жаловаться в банк, но там им предлагают обращаться в полицию. Правоохранительные отправляют людей за объяснениями в банк.

В ПриватБанке прокомментировали эту ситуацию. Там утверждают, что люди сами виноваты в том, что средства украли. То есть у них нет лимита на оплаты в интернете и они сами указывали данные карты на опасных ресурсах, которые этим и воспользовались.

Мы внимательно следим за ситуацией и сообщим, как только в этом деле будут подвижки. Добавим, что шансы на то, что средства людям вернут минимальны.

Чтобы избежать подобных неприятностей, не ленитесь установить минимальный лимит на транзакции в день. А онлайн покупки на крупные суммы лучше подтвердить в приложении. Это самое малое что вы можете сделать для безопасности собственных средств.