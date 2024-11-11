Заблокують карту назавжди: важлива новина від ПриватБанку для тих, хто не надіслав дані

ПриватБанк нагадує своїм клієнтам про важливість своєчасного оновлення особистих даних. Це не просто рекомендація, а вимога українського законодавства, необхідна для комфортного та безпечного обслуговування.

Що варто знати

Якщо клієнт ігнорує запити банку про актуалізацію інформації, його рахунок може бути тимчасово заблокований. Така міра є обов’язковою для всіх банків відповідно до вимог Національного банку України. Мета цієї вимоги – забезпечити прозорість фінансових операцій та захистити кошти клієнтів від шахрайських дій.

ПриватБанк піклується про зручність своїх клієнтів, тому процедуру оновлення даних максимально спрощено. Це можна зробити як у відділенні банку, так і через мобільний додаток “Приват24”.

Якщо у вас виникли будь-які питання щодо оновлення даних, ви завжди можете звернутися за консультацією до фахівців ПриватБанку у відділенні або через онлайн-чат “Допомога” в додатку “Приват24”.

Пам’ятайте, своєчасна актуалізація даних — це гарантія безпеки ваших коштів та безперебійного користування банківськими послугами.

ПриватБанк потрапив у скандал

Днями українці масово повідомляли, що з їхніх карток ПриватБанку списують кошти. Причому проходить відразу по кілька транзакцій навіть за кредитні кошти. Люди почали масово скаржитися до банку, але там їм пропонують звертатися до поліції. Правоохоронні відправляють людей за поясненнями в банк.

В ПриватБанку прокоментували цю ситуацію. Там стверджують, що люди самі винні в тому, що кошти вкрали. Тобто в них немає ліміту на оплати в інтернеті і вони самі вказували дані картки на небезпечних ресурсах, які цим і скористалися.

Ми уважно стежимо за ситуацією та повідомимо, як тільки в цій справі будуть зрушення. Додамо, що шанси на те, що кошти людям повернуть мінімальні.

Щоб уникнути подібних неприємностей, не лінуйтеся встановити мінімальний ліміт на транзакції на день. А онлайн покупки на великі суми краще підтвердити в додатку. Це найменше що ви можете зробити для безпеки власних коштів.