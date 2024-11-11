Стоимость популярного продукта вырастет на 15%: на чем на этот раз придется экономить украинцам

В ноябре украинцы могут столкнуться с очередным подорожанием хлеба. По прогнозам экспертов, цены на этот продукт вырастут еще на 10-15%. Если производители не смогут повысить цены, им придется сокращать производство хлеба. Такое тревожное заявление сделал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Детали

Как отметил Дученко, в октябре цены на хлеб в магазинах уже выросли на 5-10%. Это стало возможным благодаря договоренностям с торговыми сетями. Однако, стоимость производства хлеба выросла значительно больше, поэтому магазины просто пытаются догнать реальные расходы производителей.

Причиной такого стремительного подорожания является рост цен на все составляющие хлеба. В частности, значительно подорожали мука, упаковка, логистика, газ и электроэнергия. Ситуацию осложняет дефицит продовольственной пшеницы на внутреннем рынке, поскольку большую часть урожая экспортируют.

Рост стоимости упаковки связан с мировыми ценами на валюту и упаковочные материалы. Логистика дорожает из-за дефицита водителей и повышения их заработной платы.

Если производители не смогут повысить цены на хлеб, они будут вынуждены сокращать производство. По словам Дученко, уже в первые две недели декабря у них могут возникнуть проблемы с закупкой сырья.

Параллельно с ростом цен наблюдается снижение потребления хлеба. Люди покупают меньше хлеба из-за его подорожания.

Несмотря на негативные тенденции, производители надеются, что повышение цен в ноябре станет последним в этом году.

Стоит отметить, что параллельно с проблемой подорожания хлеба, существует и другая проблема – чрезмерное количество соли в хлебе. Министерство здравоохранения рекомендует производителям снизить ее содержание. Однако сейчас эта проблема для большинства украинцев не актуальна. В стране продолжается война и всеобщая мобилизация, цены неуклонно растут, а минимальную зарплату в 2025 году пересматривать не будут. То есть покупательная способность украинцев будет только снижаться.