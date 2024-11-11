Вартість популярного продукту зросте на 15%: на чому цього разу доведеться економити українцям

У листопаді українці можуть зіткнутися з черговим подорожчанням хліба. За прогнозами експертів, ціни на цей продукт зростуть ще на 10-15%. Якщо виробники не зможуть підвищити ціни, їм доведеться скорочувати виробництво хліба. Таку тривожну заяву зробив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Деталі

Як зазначив Дученко, у жовтні ціни на хліб в магазинах вже зросли на 5-10%. Це стало можливим завдяки домовленостям з торговими мережами. Проте, вартість виробництва хліба зросла значно більше, тому магазини просто намагаються наздогнати реальні витрати виробників.

Причиною такого стрімкого подорожчання є зростання цін на всі складові хліба. Зокрема, значно подорожчали борошно, упаковка, логістика, газ та електроенергія. Ситуацію ускладнює дефіцит продовольчої пшениці на внутрішньому ринку, оскільки більшу частину врожаю експортують.

Зростання вартості упаковки пов’язане зі світовими цінами на валюту та пакувальні матеріали. Логістика дорожчає через дефіцит водіїв та підвищення їхньої заробітної плати.

Якщо виробники не зможуть підвищити ціни на хліб, вони будуть змушені скорочувати виробництво. За словами Дученка, вже в перші два тижні грудня у них можуть виникнути проблеми з закупівлею сировини.

Паралельно зі зростанням цін спостерігається зниження споживання хліба. Люди купують менше хліба через його подорожчання.

Незважаючи на негативні тенденції, виробники сподіваються, що підвищення цін у листопаді стане останнім у цьому році.

Варто зазначити, що паралельно з проблемою подорожчання хліба, існує й інша проблема – надмірна кількість солі в хлібі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує виробникам знизити її вміст. Однак наразі ця проблема для більшості українців не актуальна. В країні триває війна та загальне мобілізація, ціни невпинно зростають, а мінімальну зарплату в 2025 році переглядати не будуть. Тобто купівельна спроможність українців лише знижуватиметься.