Ви завжди робили неправильно: як правильно чергувати шари в оселедці під шубою

Незважаючи на велику популярність салату “Оселедець під шубою”, мало хто знає про правильний порядок шарів у страві.

Деякі кулінари-аматори взагалі не в курсі важливості цього моменту: вони вважають, що інгредієнти можна покласти в будь-якому порядку. На жаль, такий підхід призводить до того, що салат не набуває яскравого смаку.

Інші гурмани знають про бажаність викладання інгредієнтів “Оселедця під шубою” у потрібному порядку. Але багато з таких кулінарів ніколи не роблять нижнім шаром буряк і рідко поєднують цей бурий коренеплід з цибулею. І дарма, адже ці прийоми як раз і є секретами ідеального салату.

Про те, як отримати ідеально збалансовану “Оселедець під шубою”, розповіла експерт в галузі кулінарії.

Секрети ідеальної “Оселедці під шубою”

Важливе правило викладання шарів у страві звучить так: “Добре поєднуються інгредієнти повинні розташовуватися поруч один з одним”.

Буряк потрібно, як не дивно, зробити нижнім шаром. Далі має йти нарізана ріпчаста цибуля. Наявність буряково-цибульного поєднання – це гарантія появи у салату свіжості і легкості.

На цибулю потрібно покласти оселедець: гострий овочевий компонент відмінно поєднується з рибним. А оселедець точно “підружиться” з відвареною картоплею, тому пасльонові має стати наступним шаром.

З огляду на вищевказані рекомендації, “Оселедець під шубою” бажано “збирати” наступним чином (від12 нижнього шару до верхнього):

буряк;

ріпчаста цибуля;

оселедець;

картопля;

відварене яйце;

морква;

буряк.

Звичайно, мають бути і проміжні шари з майонезу. Тільки не перестарайтеся з цим білим соусом!

Додамо, що яйця часто не додають в класичний рецепт шуби. Однак кухарі радять додати. Яєчний білок додасть більш ніжного смаку та дещо зменшить солоність оселедця. Хоча, якщо у вас малосолений оселедець, то яйце можна не додавати.