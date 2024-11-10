Правила выезда за границу с 11 ноября изменятся: что нужно знать всем украинцам

С 11 ноября 2024 года вступают в силу новые правила пересечения границы Европейского Союза. Об этом сообщили представители Еврокомиссии. Давайте рассмотрим детальнее, как изменится порядок пропуска через границу для граждан Украины и других стран.

Что нужно знать

С 10 ноября ЕС вводит новую систему контроля границ. Вместо привычных штампов в паспорте, будут сканировать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Это позволит упростить процедуру пересечения границы, повысить безопасность и эффективнее бороться с подделками документов и нелегальной миграцией. Однако, процедура пересечения границы может немного затянуться – примерно на 40 секунд.

Преимущества нововведения

Среди плюсов нововведения отмечают следующее.

Упрощение процедуры пересечения границы. Новая система позволит быстрее и удобнее пересекать границу, поскольку отпадает необходимость ставить штампы в паспорте. Автоматизированная система сканирования биометрических данных значительно ускорит контроль.

Увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Благодаря автоматизации процедуры, пункты пропуска смогут обрабатывать больший поток путешественников, что уменьшит очереди и время ожидания.

Удобство для путешественников Отсутствие необходимости искать место для проставления штампа и заполнения дополнительных документов сделает путешествие более приятным.

Сначала запуск системы планировали на 2022 год, но из-за технических проблем и задержек с установкой необходимого оборудования его неоднократно переносили. И вот снова есть информация о возможной отсрочке. Некоторые страны ЕС, в частности Германия, Франция и Нидерланды, еще не готовы к введению новой системы. Они утверждают, что центральная система, которая объединяет данные из всех стран, еще не доработана.

Добавим, что несмотря на то, что EES имеет целью упростить пересечение границы и повысить безопасность, ее введение постоянно откладывается из-за технических проблем и неготовности некоторых стран. Это свидетельствует о том, что внедрение масштабных технологических изменений в сфере безопасности – это сложный и длительный процесс.