Правила перетину кордону з 11 листопада зміняться: що потрібно знати всім українцям

З 11 листопада 2024 року вступають в силу нові правила перетину кордону Європейського Союзу. Про це повідомили представники Єврокомісії. Давайте розглянемо детальніше, як зміниться порядок пропуску через кордон для громадян України та інших країн.

Що потрібно знати

З 10 листопада ЄС вводить нову систему контролю кордонів. Замість звичних штампів у паспорті, будуть сканувати біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Це дозволить спростити процедуру перетину кордону, підвищити безпеку та ефективніше боротися з підробками документів та нелегальною міграцією. Однак, процедура перетину кордону може трохи затягнутися — приблизно на 40 секунд.

Переваги нововведення

Серед плюсів нововведення зазначають наступне.

Спрощення процедури перетину кордону. Нова система дозволить швидше та зручніше перетинати кордон, оскільки відпадає необхідність ставити штампи в паспорті. Автоматизована система сканування біометричних даних значно пришвидшить контроль.

Збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску. Завдяки автоматизації процедури, пункти пропуску зможуть обробляти більший потік мандрівників, що зменшить черги та час очікування.

Зручність для мандрівників.Відсутність необхідності шукати місце для проставлення штампу та заповнення додаткових документів зробить подорож приємнішою.

Спочатку запуск системи планували на 2022 рік, але через технічні проблеми та затримки з встановленням необхідного обладнання його неодноразово переносили. І ось знову є інформація про можливу відстрочку. Деякі країни ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Нідерланди, ще не готові до введення нової системи. Вони стверджують, що центральна система, яка об’єднує дані з усіх країн, ще не допрацьована.

Додамо, що незважаючи на те, що EES має на меті спростити перетин кордону та підвищити безпеку, її введення постійно відкладається через технічні проблеми та неготовність деяких країн. Це свідчить про те, що впровадження масштабних технологічних змін у сфері безпеки – це складний і тривалий процес.