Как не потерять социальные выплаты: украинцы должны пройти простую процедуру
Внутренне перемещенные лица рискуют потерять государственную помощь на проживание. Как отмечают юристы «Юридического советника для ВПЛ», некоторые категории переселенцев могут быть лишены ежемесячной выплаты в размере 2000 гривен на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Давайте подробнее рассмотрим, кто именно может потерять эту финансовую поддержку и как этого избежать.
Кто получает выплату ВПЛ бессрочно
Государственная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет свои ограничения. Как объясняют юристы, такая финансовая поддержка предоставляется только в течение шести месяцев. После этого выплаты прекращаются большинству переселенцев.
Однако есть категории ВПЛ, которые могут продолжить получать помощь. Для этого необходимо подать специальное заявление. Право на продолжение выплат имеют:
- Семьи с детьми до 14 лет. Если семья проживает в зоне боевых действий или в регионах, где из-за войны дети не могут посещать школу офлайн.
- Семьи, которые ухаживают за инвалидами. Если в семье есть человек с инвалидностью I группы, ребенок с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольной ребенок, за которым кто-то из членов семьи ухаживает.
- Дети без родителей. Несовершеннолетние дети до 14 лет, которые приехали без родителей, могут продолжить получать пособие при условии подачи заявления от родственника.
- Беременные женщины. Женщины на поздних сроках беременности (с 30 недели) также имеют право на продление выплат.
Напомним, что на днях в Национальном банке Украины заявили о формировании существенного дефицита рабочей силы. Из-за летних блэкаутов Украину покинуло еще 200 000 человек. Об этом свидетельствуют данные ООН. Если отключения света будут регулярными и этой зимой, то уедут еще около миллиона человек. Такая ситуация может стать критической для экономики страны, особенно с учетом темпов мобилизации.
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