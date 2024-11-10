Как не потерять социальные выплаты: украинцы должны пройти простую процедуру

Внутренне перемещенные лица рискуют потерять государственную помощь на проживание. Как отмечают юристы «Юридического советника для ВПЛ», некоторые категории переселенцев могут быть лишены ежемесячной выплаты в размере 2000 гривен на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Давайте подробнее рассмотрим, кто именно может потерять эту финансовую поддержку и как этого избежать.

Кто получает выплату ВПЛ бессрочно

Государственная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет свои ограничения. Как объясняют юристы, такая финансовая поддержка предоставляется только в течение шести месяцев. После этого выплаты прекращаются большинству переселенцев.

Однако есть категории ВПЛ, которые могут продолжить получать помощь. Для этого необходимо подать специальное заявление. Право на продолжение выплат имеют:

Семьи с детьми до 14 лет. Если семья проживает в зоне боевых действий или в регионах, где из-за войны дети не могут посещать школу офлайн.

Семьи, которые ухаживают за инвалидами. Если в семье есть человек с инвалидностью I группы, ребенок с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольной ребенок, за которым кто-то из членов семьи ухаживает.

Дети без родителей. Несовершеннолетние дети до 14 лет, которые приехали без родителей, могут продолжить получать пособие при условии подачи заявления от родственника.

Беременные женщины. Женщины на поздних сроках беременности (с 30 недели) также имеют право на продление выплат.

Напомним, что на днях в Национальном банке Украины заявили о формировании существенного дефицита рабочей силы. Из-за летних блэкаутов Украину покинуло еще 200 000 человек. Об этом свидетельствуют данные ООН. Если отключения света будут регулярными и этой зимой, то уедут еще около миллиона человек. Такая ситуация может стать критической для экономики страны, особенно с учетом темпов мобилизации.