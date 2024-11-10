Як не втратити соціальні виплати: українці повинні пройти просту процедуру

Внутрішньо переміщені особи ризикують втратити державну допомогу на проживання. Як зазначають юристи “Юридичного советника для ВПЛ”, деякі категорії переселенців можуть бути позбавлені щомісячної виплати в розмірі 2000 гривень на дорослу особу та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Давайте детальніше розглянемо, хто саме може втратити цю фінансову підтримку та як цього уникнути.

Хто отримує виплату ВПО безстроково

Державна допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ) має свої обмеження. Як пояснюють юристи, така фінансова підтримка надається лише протягом шести місяців. Після цього виплати припиняються більшості переселенців.

Однак є категорії ВПЛ, які можуть продовжити отримувати допомогу. Для цього необхідно подати спеціальну заяву. Право на продовження виплат мають:

Родини з дітьми до 14 років. Якщо сім’я проживає в зоні бойових дій або в регіонах, де через війну діти не можуть відвідувати школу офлайн.

Родини, які доглядають за інвалідами. Якщо в сім’ї є людина з інвалідністю I групи, дитина з інвалідністю до 18 років або тяжкохворий дитина, за яким хтось із членів сім’ї доглядає.

Діти без батьків. Неповнолітні діти до 14 років, які приїхали без батьків, можуть продовжити отримувати допомогу за умови подачі заяви від родича.

Вагітні жінки. Жінки на пізніх термінах вагітності (з 30 тижня) також мають право на продовження виплат.

Нагадаємо, що днями в Національному банку України заявили про формування суттєвого дефіциту робочої сили. Через літні блекаути Україну покинуло ще 200 000 осіб. Про це свідчать дані ООН. Якщо відключення світла будуть регулярними і цієї зими, то поїдуть ще близько мільйона осіб. Така ситуація може стати критичною для економіки країни, особливо з урахуванням темпів мобілізації.