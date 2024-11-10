В Україні виводять з обігу деякі гривні: фото старих банкнот

Вже завтра в Україні почнуть виводити з обігу низку купюр номіналом у 200 гривень. Мова про так звані старі купюри, які давно вже потрібно замінювати новими. Вилучатимуть з обігу всі банкноти номіналом у 200 гривень, які були випущені в період з 2003 по 2007 рік. І при цьому немає значення у якому стані ця купюра: нова, чи сильно зношена. Натомість у банках людям видаватимуть лише купюри, випущені з 2014 року. Вони, мовляв, мають значно кращий захист, їх складно підробити та й зношуватися вони будуть на порядок довше ніж банкноти старого зразка.

Чи потрібно щось робити населенню?

Людям нічого робити не потрібно. Всі гроші старого зразка, які є у вас в наявності, ви можете використовувати й надалі для розрахунку у терміналах, в супермаркетах, чи на касах банку. Вони є дійсним платіжним інструментом. Просто коли така банкнота потраплятиме в банк, то установа її відсортовуватиме й відправлятиме на утилізацію. Назад в обіг старі купюри вже не потраплять. Таким чином й відбуватиметься їх поступова заміна.

Раніше подібні маніпуляції вже проводили й з купюрами іншого номіналу, й не виключення, що на черзі й інші купюри.

Все заради того, щоб покращити якість грошей

Дрібні банкноти поступово будуть замінювати монетами, а купюри великого номіналу будуть замінювати банкнотами нового зразка. На це є дві вагомі причини. По-перше, таким чином хочуть покращити якість готівкових грошей та продовжити їх термін придатності. По-друге, вберегти від підробок. Шахраї дуже добре навчилися підробляти купюри номіналом у 200 та 500 гривень. Але підробляють купюри саме старого зразка. Нові гривні підробити буде майже нереально.