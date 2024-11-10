Більше 1000$ в місяць: кому в Україні платять такі гроші навіть без досвіду роботи
Через брак кадрів українські роботодавці готові «озолотити» навіть виконавців найпростішої роботи.
Наявність багаторічного досвіду та вищої освіти у певній галузі – не завжди гарантує високу зарплатню. Часом щоб багато заробляти потрібно лише розширити свої горизонти та поцікавитися, де зараз найбільший дефіцит кадрів. Наприклад в Україні деякі роботодавці так відчайдушно потребують працівників, що готові платити їм понад 1000$ за місяць навіть без досвіду.
Наприклад на одному з найбільших кадрових порталів України пропонують від 35 000 до 45 000 грн за роботу продавцем-консультантом у магазині мобільних телефонів і аксесуарів. Автор оголошення запевняє, що від кандидатів не вимагатимуть ані досвіду, ані якихось особливих навичок. Потрібно лише бажання працювати.
На тому ж ресурсі із пошуку роботи шукають кур’єрів, обіцяючи їм захмарні як на таку професію гроші – до 50 000 грн. Усе що вимагається від кандидата – наявність водійського посвідчення.
Непогані гроші пропонують і за роботу адміністратором офісу компанії-забудівника. Тут без досвіду і спеціальної освіти можна заробляти до 35 000 грн в місяць. Перелік повноважень невеликий: консультація клієнтів, ведення документації та облік навчальних груп.
В Україні незабаром зростуть зарплати
У Нацбанку вважають, що у 2025 році реальна заробітна плата українців збільшиться в середньому на 14%. І це вже із врахуванням інфляції. Таким чином середня зарплатня громадян перевищить довоєнний показник.
Причини підвищення зарплати прості: чоловіки воюють, а жінки масово виїздять за кордон, через що в Україні вже виник значний дефіцит кадрів. Тож роботодавцям доводиться підвищувати зарплати, щоб бути конкурентоспроможними у боротьбі за працівників.
Варто зазначити, що у 2024 році зарплати українців також суттєво зросли. Згідно з даними НБУ з квітня по червень поточного року реальні доходи громадян підвищилися на 17,6% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Щоправда з липня по вересень зростання зарплат дещо призупинилося через значний інфляційний тиск.
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