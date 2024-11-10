Українців обважують на ринках та в супермаркетах: як не стати жертвою шахрайства

В українських супермаркетах та на ринках деякі торговці нахабно обважують покупців. Завдяки такому нехитрому способу шахрайства вони отримують чималу суму «лівого» доходу. Все, що для цього потрібно – несправні або спеціально пошкоджені ваги. Як не втрапити у таку халепу та захиститись від торгових махінацій?

Експерти із Telegram-каналу «Захист прав споживачів» розповіли, що всі ваги, які використовуються у магазинах, супермаркетах й інших закладах торгівлі, а також на продовольчих ринках повинні регулярно проходити спеціальну перевірку. Після проходження такої перевірки продавцю або власнику закладу торгівлі видають спеціальний документ. Тож якщо у вас є сумніви щодо правдивості показників вагів, завжди можна попрохати у продавця цей документ.

Купуючи будь-який продукт чи інший товар «на вагу», варто також звернути увагу, чи є на вагах спеціальне повірочне тавро. Якщо така мітка на вимірювальному пристрої відсутня, це повинно вас насторожити. А якщо продавець ще й відмовляться показати документи на цю вагу, можна сміливо звертатися до відповідних органів. І йдеться не лише про Держпродспоживслужбу, а й про суд. Адже таким чином продавець грубо порушує ваші права як споживача.

Якщо проблема із недостовірними вагами виникла під час здійснення покупок на ринку, можна спершу звернутись до адміністрації та попрохати про надання справних і відповідним чином перевірних вагів. Адже, згідно з правилами, продавцям ринків всю необхідну для роботи вимірювальну техніку повинна надавати саме адміністрація.

Які товари не підлягають поверненню?

Днями у Кабміні затвердили оновлений перелік товарів, які заборонено обмінювати чи повертати. До нього увійшли:

продукти харчування;

засоби особистої гігієни;

ліки;

косметика;

мийні засоби.

Зокрема обмінювати та повертати їх заборонено у разі відсутності захисного пакування. Крім того поверненню не підлягають продукти та товари порізані чи розкроєні у певний спосіб на прохання покупця.