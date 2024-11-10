ФОПам доведеться нелегко: скільки податків заплатять індивідуальні підприємці у 2025 році

У наступному році можуть суттєво підвищитися податки для ФОПів. Все залежить того, чи підпише президент Володимир Зеленський історичний законопроект №11416-д, що вже отримав більшість голосів членів Верховної Ради. Що змінить цей документ та як вплине на діяльність індивідуальних підприємців?

Перш за все фізичні особи підприємці змушені будуть стикнутися зі зміною лімітів на доходи. І це незважаючи на той факт, що мінімальна зарплата у 2025 році не зміниться й залишиться на рівні 8000 грн.

Згідно із новим законопроектом річні ліміти у 2025-у зміняться для всіх індивідуальних підприємців крім ФОПів IV групи. Нові ліміти становитимуть:

для I групи — 167 мінімальних заробітних плат або 1 млн 336 тис грн;

для II групи — 834 мінімальних зарплат або 6 млн 672 тис грн;

для III групи — 1 167 мінімалок або 9 млн 336 тис грн.

Для порівняння у 2024 році діяли такі ліміти:

для ФОПів I групи —167 мінімалок або 1 млн 185 тис грн;

для індивідуальних підприємців II групи — 834 мінімалки або 5 млн 921 тис грн;

для III групи – 1 167 мінімалок або 8 млн 285 тис грн.

Також згідно із анонсованими змінами фізичні особи підприємці будуть зобов’язані платити військовий збір. Конкретний розмір цього збору залежатиме від групи, до якої належить підприємець. А саме:

ФОПи I, II та IV груп платитимуть у якості військового збору 10% від суми мінімальної заробітної плати;

ФОПам III групи натомість доведеться віддавати 1% від свого доходу.

Якщо президент підпише законопроект і згадані нововведення наберуть чинності – це позитивно вплине на наповнення бюджету. І це цілком зрозуміло, адже приємця доведеться платити військовий збір і значно більшу суму у вигляді податку на прибуток. Однак багатьох індивідуальних підприємців такі зміни можуть змусити згорнути свою діяльність й відмовитися від ідеї ведення бізнесу.