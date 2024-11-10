Оксен Лісовий пообіцяв вчителям підвищення зарплатні: чекати залишилося трохи більше місяця

Українським вчителям у 2025 році підвищать зарплатню. Рішення щодо нарахування надбавок в уряді прийняли у п’ятницю 8-го листопада. Загалом дохід вчителів протягом наступного року збільшиться на 2000 грн.

Приємну новину українським освітянам повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Міносвіти Оксен Лісовий. За його словами у 2025 році вчителям двічі підвищать зарплатню:

1 січня – нарахують надбавку в сумі 1300 грн (після сплати податків залишиться 1000 грн);

1 вересня – додадуть ще 1300 грн (фактично ще 1000 грн).

Зрозуміло, що для молодих вчителів без стажу, які отримують ледь 6000 грн, така надбавка мало що змінить. Однак в умовах воєнного стану, коли більша частину бюджетних коштів спрямована на ефективне протистояння агресору, більш масштабного підвищення зарплат освітянам очікувати не доводиться.

Як зазначив Оксен Лісовий, рішення щодо підвищення зарплати вчителям було прийняте за підтримки президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідна постанова Кабінету міністрів набере чинності з 1 січня 2025 року і діятиме до кінця війни. А точніше – до завершення календарного року, у якому в Україні відмінять воєнний стан.

Варто зазначити, що у проекті держбюджету на 2025 рік на освіту заклали дещо меншу суму, ніж торік. Передбачено, що на фінансування цієї галузі держава витратить не більше 167 млрд грн, хоча раніше близькі до уряду джерела повідомляли про 169,3 млрд грн. Натомість у 2024 році на освіту у бюджеті було передбачено 171,2 млрд грн.

Однак тішить те, що більшу частину виділених коштів, а саме 103 млрд грн, буде призначено для підвищення зарплат працівникам освіти. Решту коштів урядовці планують витратити на харчування учнів початкових класів, забезпечення умов для отримання освіти учням із особливими потребами, відбудову та відновлення пошкоджених внаслідок російської агресії освітніх закладів тощо.