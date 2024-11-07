Путешествовать по Украине станет сложнее: важная новость от Укрзализныци

Популярный среди пассажиров поезд №191/192 Киев-Львов больше не будет курсировать. Как сообщили в «Укрзализныце», этот поезд был запущен как эксперимент на ограниченный период времени.

Детали

Практика запуска временных поездов, как в случае с поездом №191/192, является достаточно распространенной практикой «Укрзализныци». Это позволяет железнодорожникам гибко реагировать на сезонные колебания спроса на пассажирские перевозки, особенно во время праздников или других событий, когда количество пассажиров значительно возрастает. Однако, такая практика также имеет свои недостатки, поскольку пассажирам приходится постоянно следить за обновлениями расписания движения поездов.

Важная информация об изменениях в движении поезда «Киев-Одесса»

Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях в Черкасской области, «Укрзализныця» вынуждена временно изменить маршрут движения поезда №148/147 Киев-Одесса. С 22 октября по 3 декабря поезда, которые отправляются из Одессы, и с 23 октября по 4 декабря – из Киева, будут курсировать в обход таких городов как Черкассы, Золотоноша, Гребенка и Борисполь. Запланировано, что после 5 декабря поезда вернутся к обычному графику движения.

Украинцы получат еще один способ выехать за границу

Польский железнодорожный перевозчик SKPL Cargo расширяет географию своих перевозок и запускает новый пассажирский поезд по маршруту Варшава – Ковель. Поезд начнет курсировать с 15 декабря и станет удобной альтернативой для тех, кто планирует путешествовать между Украиной и Польшей. Стоит отметить, что на первом этапе поезд будет курсировать только до пограничного города Дорогуск, но в дальнейшем планируется продление маршрута до Ковеля.

Польская железнодорожная компания SKPL Cargo вводит новый пассажирский поезд на маршруте Варшава – Ковель. Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции Варшава-Восточная в 15:05. По прибытии в Дорогуск в 18:30, поезд продолжит путь в Ковель. Обратный рейс предусматривает ночной выезд из Дорогуска в 2:45 и прибытие в Варшаву в 6:15 утра. Точное время отправления из Ковеля будет уточнено позже. Запуск этого маршрута является важным шагом в развитии транспортного сообщения между Украиной и Польшей.