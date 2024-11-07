Подорожувати Україною стане складніше: важлива новина від Укрзалізниці

Популярний серед пасажирів поїзд №191/192 Київ-Львів більше не курсуватиме. Як повідомили в “Укрзалізниці”, цей поїзд був запущений як експеримент на обмежений період часу.

Деталі

Практика запуску тимчасових поїздів, як у випадку з поїздом №191/192, є досить поширеною практикою “Укрзалізниці”. Це дозволяє залізничникам гнучко реагувати на сезонні коливання попиту на пасажирські перевезення, особливо під час свят або інших подій, коли кількість пасажирів значно зростає. Однак, така практика також має свої недоліки, оскільки пасажирам доводиться постійно стежити за оновленнями розкладу руху поїздів.

Важлива інформація про зміни в руху поїзда “Київ-Одеса”

Через проведення ремонтних робіт на залізничних коліях у Черкаській області, “Укрзалізниця” змушена тимчасово змінити маршрут руху поїзда №148/147 Київ-Одеса. З 22 жовтня по 3 грудня поїзди, які відправляються з Одеси, та з 23 жовтня по 4 грудня – з Києва, будуть курсувати в обхід таких міст як Черкаси, Золотоноша, Гребінка та Бориспіль. Заплановано, що після 5 грудня поїзди повернуться до звичайного графіку руху.

Українці отримають ще один спосіб виїхати за кордон

Польський залізничний перевізник SKPL Cargo розширює географію своїх перевезень та запускає новий пасажирський потяг за маршрутом Варшава – Ковель. Потяг почне курсувати з 15 грудня і стане зручною альтернативою для тих, хто планує подорожувати між Україною та Польщею. Варто зазначити, що на першому етапі потяг курсуватиме лише до прикордонного міста Дорогуськ, але в подальшому планується продовження маршруту до Ковеля.

Польська залізнична компанія SKPL Cargo вводить новий пасажирський потяг на маршруті Варшава – Ковель. Потяг курсуватиме щоденно, відправляючись зі станції Варшава-Східна о 15:05. Після прибуття до Дорогуська о 18:30, поїзд продовжить шлях до Ковеля. Зворотний рейс передбачає нічний виїзд з Дорогуська о 2:45 та прибуття до Варшави о 6:15 ранку. Точний час відправлення з Ковеля буде уточнений пізніше. Запуск цього маршруту є важливим кроком у розвитку транспортного сполучення між Україною та Польщею.