Яйця “навпаки”: такого способу приготування яєць ви точно не знали

06Коли ми розрізаємо зварене яйце навпіл, то бачимо класичну картину: жовтий яєчний жовток у центрі, оточений білком. Однак мало хто знає, що за допомогою певних маніпуляцій можна отримати зовсім інший результат — яйце з “жовтком зовні”. Тобто, зовнішня частина такого яйця буде жовтою, а внутрішня — білою. Цей кулінарний трюк призведе до того, що білок і жовток сирого яйця поміняються місцями.

Дізнайтеся, що для цього потрібно зробити.

Як зварити яйце жовтком назовні

Отож, як досягти ефекту, коли в звареному яйці жовток буде розташований зовні, а білок — всередині?

Що для цього знадобиться:

Свіже куряче яйце (бажано з яскравим жовтком);

Прозорий скотч;

Капронові колготки;

Ліхтарик;

Каструля;

Вода.

Процес приготування

Приготування такого яйця забере трохи часу, але насправді процедура доволі проста.

Перевірка яйця. Просвітіть яйце ліхтариком. Жовток повинен мати світлий відтінок. Це вказує на свіжість яйця і збільшує шанси успішного експерименту. Обгортання скотчем. Акуратно обгорніть все яйце скотчем, щоб створити міцний захисний шар. Це допоможе зберегти його цілісність під час обертання. Фіксація в колготках. Помістіть обгорнуте скотчем яйце всередину капронових колготок. Зав’яжіть кінці колготок міцно, щоб яйце було надійно зафіксовано. Центрифугування. Тримаючи за обидва кінці колготки, починайте інтенсивно обертати яйце, наче пращу. Цей рух створить центробіжну силу, яка змусить жовток і білок помінятися місцями. Продовжуйте обертати яйце протягом мінімум 5 хвилин. Чим довше і швидше ви будете обертати, тим більша ймовірність успіху. Перевірка результату. Після обертання знову просвітіть яйце ліхтариком. Якщо жовток став темнішим, значить, білок і жовток успішно помінялися місцями. Варіння. Обережно покладіть яйце в киплячу воду. Варіть протягом 8-10 хвилин для твердого жовтка. Очищення. Після варіння охолодіть яйце і зніміть скотч. Потім зваріть яйце як зазвичай.

Розріжте зварене яйце навпіл. Ви побачите, що жовток тепер знаходиться зовні, а білок — всередині. Якщо готові витратити трохи більше часу на варіння яєць ніж зазвичай, то ви точно зможете здивувати дітей та дорослих.