Киевстар сообщил о запуске номеров с новым кодом, но доступны они будут не всем

Компания «Киевстар» еще ранее сообщала о том, что они планируют запускать номер с новым кодом (077). На это компания должна была получить разрешение и, наконец, оно есть, а значит, вскоре новые номера поступят в продажу. Среди них будут и эксклюзивные комбинации, например номер, который будет состоять только из семерок (077 77 77 777). Зачем компания это делает? Когда и где можно будет приобрести новый номер и какие абоненты не смогут воспользоваться этой новинкой, либо в противном случае останутся без связи.

Это позволит компании увеличить количество номеров

Код 077 станет дополнением к уже существующим кодам оператора: 067, 068, 096, 097 и 098. Цель компании – расширить собственную номерную емкость. Оказывается, у каждого оператора есть определенное количество номеров, которые он может создать. Киевстар практически использовал это количество и нечего не может предложить тем пользователям, которые хотят стать клиентами компании. Новый код позволит создать около 10 миллионов новых номеров и полностью удовлетворить спрос украинцев.

Где можно купить номера?

О продаже эксклюзивных номеров, где вы будете самостоятельно выбирать комбинацию, компания сообщит позже. В целом номер с новым кодом можно будет приобрести в магазинах “Киевстар” или онлайн на их сайте. Также стартовые пакеты будут продаваться и в магазинах партнеров, например в некоторых торговых сетях.

Кто не сможет перейти на номер с новым кодом?

Неприятная новость для владельцев iPhone от Apple. Новая сим карта не будет работать на этих устройствах, пока вы не обновите их до новой версии IOS 18.1. К сожалению, не все айфоны имеют такую ​​возможность. Например, айфон 8 и старшие не смогут обновиться и покупать номер с новым кодом для такого устройства не имеет смысла.